Creación del PRIAN

En recuerdo de mi amigo Luis Sánchez Aguilar, creador del Partido Social Demócrata que me invitó a escribir un libro que llamaríamos “EL PRIAN”.

Murió la tarde del 3 diciembre de 1997 debido al clásico tráiler oficial que daba cuenta de la vida de políticos diversos que no estaban de acuerdo con el sistema político imperante.

En 2021, PRIAN es una de las palabras más publicadas en México. pero la primera vez que apareció fue en “EL PRIAN, UN PARTIDO BICÉFALO”, libro que publiqué en 2006 con mi sello “Libros del Sol” que tuve que inventar dado que había perdido hasta editorial Grijalbo quien sabe si por mi tonta rebeldía o por culpa más o menos directa de los Salinas o de los y LAS periodistas que los lambisconeaban.

El capítulo I de “EL PRIAN HOY” del 2006, repito, es el siguiente que encomillo, por el tiempo que ha pasado, aunque es de mi autoría:

“EL PRIAN es el partido doble que en los albores de 1989 creó Carlos Salinas de Gortari con jerarcas panistas que lo legitimaron, pues había perdido en las urnas la elección de 1988 a manos de Cuauhtémoc Cárdenas. Aunque se impuso a la brava como el Jalisco de la canción “que nunca pierde y cuando pierde arrebata”, requería de la legitimación, ya que el escándalo era en ese momento mayúsculo. El tiempo ha demostrado que se trató de algo peor que un brutal asalto al poder con la imposición de Salinas, ergo la imposición del Neoliberalismo en México.

Candidato del Departamento de Estado, la principal misión de Salinas consistía en “colocar a México en el primer mundo”, es decir, transformarlo según el diseño colonial del Fondo Monetario Internacional al que pertenece el Banco Mundial, de su amigo George Bush (padre) y halcones que lo acompañaban entonces, luego presentes en el gobierno de George Bush (hijo). Todo, desde luego, envuelto en salsa de “democracia” con la que el imperio adereza desde sus más descaradas intromisiones hasta sus más grandes crímenes. La democracia ordenada por los gringos se impuso en Baja California y la candidata del PRI a gobernadora de la entidad fue simplemente desechada en beneficio del candidato panista, Ernesto Ruffo Appel. Gente que trabajó en la campaña de Margarita Ortega dice haber visto entonces la orden emitida por el Departamento de Estado a Carlos Salinas de “democratizar a México en BC”.

EL PRIAN fue fríamente calculado dentro del absoluto convencimiento de los actores de esta magna jugada binacional de que México debe ser “una democracia “a modo y órdenes de USA: Su apéndice, patio trasero, mezzanine frente a América Latina. Jamás la potencia media, fuerte, productiva y libre, que sus recursos naturales y humanos supondrían. ¿Y su situación geográfica privilegiada? Por desgracia, se ha comprobado una y otra vez que esta circunstancia sólo rendiría frutos si se concretara el inicuo deseo de la gente de derecha: “Que nos adopten los gringos”. Sería más propio decir: “Si nos esclavizan los gringos”, si aceptáramos ser descarada y humildemente la inferior prolongación colonial del vecino. Tal es el sueño neoliberal prianista, No hay que olvidar la frase de James Schlezinger, secretario de Energía de Jim Carter: “Estados Unidos no puede tolerar un Japón a sus puertas”.

EL PRIAN fue, pues, indispensable para la inmediata legitimación de Salinas, quizás para propiciar más adelante una reelección como candidato de “Solidaridad”, pero con la condición sine qua non de crear en el país la infraestructura político-económica exigida por el neoliberalismo con el que México pactó desde el sexenio anterior a través del presidente Miguel de la Madrid Hurtado y del propio Carlos Salinas, que al parecer era el jefe de su jefe, “El Hombre Gris”. Encabezó la traición del PAN, Luis H. Álvarez, de fuerte raigambre conservadora y conducidas a lo mismo por Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza cayeron las huestes panistas de menor estatura y comprensión ¿probablemente ignorantes de que se trataba de un engaño a los mexicanos y una traición a las plataformas y la trayectoria de su partido?

Manuel Clouthier, candidato presidencial de Acción Nacional en la elección de 1988, en inicial protesta contra Salinas, estableció a las primeras de cambio un gabinete paralelo como si hubiera él ganado y fuera el legítimo presidente, pero poco después dobló las manos y se deslizó a lo mismo hasta que de pronto... murió en un accidente de carretera siempre conveniente para EL PRIAN, como los sufridos por tantos políticos y periodistas rebeldes, que conducen muy mal o tienen pésimos choferes. A través de ese solapamiento vergonzoso del fraude electoral de 1988, el PAN por fin pudo escalar sin más demora los peldaños del poder. Después del primer gobernador en la historia de México que no era del PRI, Ernesto Ruffo Appel, de Baja California, quien contó con la aceptación a priori del dictatorial sistema, el partido de apoyo, que ya no de oposición verdadera, obtuvo igualmente la gubernatura de Guanajuato, pero esta vez no por reconocimiento del triunfo de su abanderado, Vicente Fox vs. el priista Ramón Aguirre, exregente de la Capital e íntimo amigo de Miguel de la Madrid. El que resultó virrey fue otro panista, Carlos Medina Plascencia, amigo del ilegítimo legitimado, su tocayo, Carlos Salinas de Gortari. También guanajuatense éste, Carlos Medina no tenía vela en el entierro organizado por el aún endeble presidente de facto, pero lo obligaron a tenerla y sólo se supo la razón hasta que él mismo en 1991, cuando le negaron sus correligionarios la presidencia del PAN, confesó que había sido el propio Fox, quien aparentemente estaba muy enojado por haber perdido a las malas frente al priista Aguirre la elección de 1988, el que lo empujó a aceptar el gobierno interino del Estado. Esto no le impediría a Vicente hacer posteriores shows de odio contra El Pelón. ¿Se necesita más evidencia entonces valores entendidos en EL PRIAN y que desde el lejano 1989 existía el plan prianista de la alternancia: ¿un pacto neoliberal a futuro entre ambos “enemigos”, Salinas y Fox?” (páginas 1,2,3 de mi libro EL PRIAN un partido Bicéfalo búscalo en Amazon.com/ManuDornbierer-ElPrian-un -partidobicéfalo que consta de 253 páginas que obviamente no puedo reproducir aquí pero que describen por ha si decirlo la situación actual).

Como vemos no ha cambiado nada entre estos partidos que actualmente se unieron con el llamado PRD de los Chuchos. López Obrador afortunadamente barrió con toda esta falsedad inaudita de una SUPUESTA y muy ladrona “democracia mexicana” tapete de los gringos y de la maldita compañía españolas como la multicitada Iberdrola para la que trabaja Calderón.

CONTINUARÁ…