El Paso, un ejemplo de ciudad

En el 1790, apenas reconocida la independencia de Estados Unidos, el Congreso dictó la primera Ley de Naturalización, donde establecía la ciudadanía americana solo para las “personas blancas libres”, lo cual fue ratificado por la Corte Suprema en el 1857.

Los blancos, que no eran ingleses. sufrieron discriminación que fue disminuyendo con el tiempo, pero siguió latente. Sin embargo esa necesidad discriminatoria se ubicó sobre todo en “el color de la piel”. Los gringos empezaron mal como se ve (otro día hablamos de México y su propio racismo).

El asesinato múltiple en un Walmart en El Paso que es una mezcla “afectuosa”, fue un atroz crimen contra dicha ciudad que a diferencia de otras en todo USA y aún en el mismo estado, pertenece al grupo de “Ciudades guardianas de los Derechos Humanos”. Desde luego la gente que perdió la vida, los mexicanos primero, fueron el objetivo del estúpido casi adolescente del horrendo atentado en el que murieron veintitantas personas acribilladas por un rifle AK-47. Pero la ciudad en sí fue “la castigada”. En el canal 14 de TV se dio una clara explicación de la aversión de Trump contra dicha urbe tejana que a diferencia de otras del mismo estado NO está al servicio del ya indudable racismo trumpista.

CIUDADES HERMANAS

El Paso tiene 11 ciudades hermanas de las cuales 5 en el extranjero y 6 en el territorio mexicano, que deberían haberse cimbrado más que nadie por el vil y estúpido asesinato masivo de mexicanos en una tienda Walmart. Sería conveniente que HOY su hermandad sirviera para algo más que para fiestas:

· Bandera de México Ciudad Juárez (México).

· Bandera de España Jerez de la Frontera (España).

· Bandera de México Coyuca de Catalán (México).

· Bandera de México Chihuahua (México).

· Bandera de México Torreón (México).

· Bandera de España Mérida (España).

· Bandera de México Zacatecas (México).

· Bandera de Venezuela Yaritagua (Venezuela).

· Bandera de México Jiutepec (México).

· Bandera de Estados Unidos San Diego (Estados Unidos).

· Bandera de Israel Hadera (Israel).

Todas estas ciudades Hoy deberían hermanarse y pedirle cuentas al gobierno de Trump porque manifiestamente se llevó a cabo el atroz acontecimiento inspirado por SUS discursos y las actitudes racistas.

WALMART

En cuanto a las tiendas Walmart en las que gente de todas las razas, colores y nacionalidades van a dejar su dinero en muchas ciudades del mundo, TIENEN LA OBLIGACIÓN de garantizar la SEGURIDAD de sus espacios. Aunque la ley gringa permita el constante uso y transporte de armas, habría que exigirles a los gringos que a la entrada de sus establecimientos en sus propiedades privadas pusieran un letrerito muy mono que dijera al cruzar su umbral: Si eres blanco, de origen Sajón y orgullosamente estadounidense, que ya no nada más “Americano” y tienes todo el derecho del humano de andar dando balazos como en el Lejano Oeste: Deja tu arma en esta canastita por favor.

Solo que si alguien tiene las medidas de un rifle como el utilizado por el ignorante y maldito tejano, que la diga, por favor. He visto un montón en internet pero hay que saber cuál es la asesina de El Paso y preguntar simplemente a los empleados de Walmart ¿ Qué no la vieron? Patrick Wood Crusius oriundo de Dallas, pero que vivía con sus abuelos en un pueblo, fue a El Paso manejando 9 horas desde fue exclusivamente a matar mexicanos para que no invadan SU TIERRA de Tejas , que no Texas, caramba. Sin la menor idea de la HISTORIA REAL DE ESA REGIÓN explicó en un manifiesto antes de matar a 22 personas y herir a otras 24 que había que combatir “la invasión hispana de Texas” y planteaba una amenaza:

“Si podemos deshacernos de suficientes personas, nuestra forma de vida puede ser más sostenible”.

Prohibir la venta de armas es la única manera de detener “el terrorismo interno” en Estados Unidos, pero las armas son en realidad su principal negocio. Y su principal planteamiento filosófico es “Business is business”.