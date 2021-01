El fin de un año especial

EL PRESUPUESTO

La Cámara de Diputados y solo ella es la que por LEY aprueba o desaprueba el Presupuesto Nacional que presenta el Ejecutivo. Por esto AMLO en su conferencia de prensa del 24 de diciembre 2020 solicitó no emplear el presupuesto público para apoyar a partidos y candidatos, e hizo un llamado a garantizar elecciones libres, sin compra de votos, relleno de urnas, entrega de despensas, ni falsificación de actas. “Solicitamos, dijo, que no haya fraudes electorales y que nos ayude todo el pueblo a denunciar. No se van a solapar los delitos electorales, que ahora son delitos graves que pueden representar la cárcel sin derecho a fianza”, sentenció.

Pero también agregó que a la oposición no le interesan las elecciones en estados y municipios, sino la renovación porque debe saberse que la facultad exclusiva de la Cámara Baja es la que tiene a su exclusivo cargo la aprobación del presupuesto, y quieren eliminar los programas sociales porque lo que desean es regresar “ a las partidas de moches”.

Que le vayan pensando, apuntó con seriedad el presidente, “yo no voy a ser cómplice de la corrupción y acudiría a la instancia legal que corresponda, pero no seré cómplice en la entrega de sobornos”. Sobre la versión de que “ya fue vacunado contra el coronavirus” el presidente explicó que le corresponderá hasta marzo de 2021:

“No es cierto, imagínense cómo voy a hacer, yo lo que estoy haciendo es cuidarme hasta que me toque mi turno. Eso es parte de la politiquería, son muy inmorales nuestros adversarios, es una característica del conservadurismo, son mentirosos y corruptos”, declaró.

SUPER AMLO Y EL PRIAN

Conocí hace muchos años personalmente a AMLO y he leído algunos de sus libros. Por eso sé que es un hombre absolutamente confiable al que siempre le interesó México, pero no como a muchos solo porque “es bonito”, “porque es rico en recursos de todo tipo “o por que enriquece desde que se tiene conocimiento a todos los políticos que lo han gobernado”.

López Obrador ha probado una vez tras otra desde hace muchos años su decisión de transformar al país y sacarlo de manos inmundas. Una vez tras otra le robaban la gubernatura de Tabasco y luego la presidencia de la República. Y al llegar al 2018 por fin con una VERDADERA VICTORIA ELECTORAL de proporciones nunca vistas en el país se vio que no sólo no ha cambiado sus ideales, sino que los ha fortalecido para llevarlos a la práctica. Este próximo año del 2021 será determinante en la historia de México y del mundo. Por fortuna lo tenemos de presidente en lugar de alguno de sus minúsculos enemigos, ahora sin máscaras, unidos simple y sencillamente bajo el nombre de EL PRIAN, este vocablo que se ha hecho famosísimo y que es el título de un libro mío: “EL PRIAN un Partido Bicéfalo”.

El sagaz político que fue Luis Sánchez Aguilar (1941-1997) -asesinado por un tráiler el 3 de diciembre a sus 56 años de edad- presidente del Partido Social Demócrata (PSD) y fundador de ADESE (Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo), entre otros interesantes organismos cívicos, fue el autor de dicho título y colaboró conmigo en el arranque del libro. Por supuesto ofreciéndome toda la información.

En el capítulo VI del libro dijo:

“Tenemos que explicar al público que ha surgido en México, y se consolida a pasos agigantados, un nuevo y especial partido político. Tiene doble registro ante el Instituto Federal Electoral (IFE). Recibe doble subsidio. Cuenta con el apoyo de los gobiernos mexicano y estadunidense, así como de la Santa Sede y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y tiene estructura bicéfala. Está copresidido por fundado por dos Luises: Luis Donaldo Colosio y Luis H. Álvarez Se trata del PRIAN, simbiosis del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional PAN). Dos caras de una misma moneda. En el anverso, el partido de derecha, el partido del Estado; en el reverso, el de la ultraderecha, hoy en luna de miel con un presidente a quien en julio de 1988 llamaba ilegítimo y usurpador. En el fondo, los mismos intereses creados y el mismo proyecto ideológico”. Luis Sánchez Aguilar.

Por mi parte escribí: Los mexicanos hemos sido víctimas de un gran engaño.

Creímos que nos gobernó el PRI hasta el fin del siglo XX y el PAN a principios del XXI. Error. Nos gobierna desde 1989 el PRIAN, partido bicéfalo, inventado por Carlos Salinas de Gortari, para crear un nuevo país diseñado por y para el neoliberalismo.

Cuando asaltó el poder en 1988, tras el triunfo electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, organizó un sistema de gobierno absolutamente diferente. En México obtuvo una legitimación rápida y pactó con algunos miembros de Acción Nacional, que aprovecharon el fraude salinista para compartir el poder con el ilegítimo presidente... por ellos legitimado. En cierto momento, Salinas trató de deshacerse del PRI creando un partido propio, "Solidaridad" con objeto de reelegirse, pero no le fue posible concretar el plan. Y el heredero que escogió se rebeló. En el futuro, la fórmula para seguir obedeciendo al colonialista neoliberalismo sería la alternancia de partidos en el poder.

Es conocido el dicho “La Historia se repite” pero hoy como bien dice Alejandro Páez Varelaen Sin Embargo: “Súper AMLO vs. Universo PRIAN”.

Personalmente no creo que puedan regresar todos los miserables que hundieron a México en el robo y la mentira en beneficio de ciertos grupos. Espero que nuestro país tendrá un buen año 2021 bajo la presidencia limpia, inteligente y fuerte de Andrés Manuel López Obrador.