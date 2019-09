Gracias por las mañaneras, AMLO

Al grupo “María Cristina”.

A lo largo de los años se conoce a muchos compañeros de oficio en periodismo y se crean grupos _verdaderas “familias”_ coincidentes en ideales y en conductas. Y por supuesto en la visión de lo que se considera el bien del país. Pero luego se disgregan. En mi caso prevalece en confianza, solidaridad y afecto, el Grupo “María Cristina” al que le da nombre la sede de sus reuniones de los viernes, un pequeño hotel de la Ciudad de México. A él me condujo un compañero como los descritos, Humberto Hernández Haddad, hoy subsecretario de Desarrollo y Regulación Turística, quien fuera mi abogado cuando demandé con su guía a Editorial Grijalbo, (Random House) por censura en la distribución de mi libro FOXTROT (2002), el último de los 12 que me editó. La ladrona Marta Sahagún, que quería heredar la Presidencia de su marido a la manera de una Evita Perón mexicana, intervino en mi contra dentro de la editora, que por cierto es la que siempre ha publicado los libros del hoy presidente de México .

Desde mi ciudadano ingreso a la escritura política pública (libros y periódicos) en 1973, pertenecí a varios de estos grupos de colegas ergo sé quién es quién. Pero nos fuimos separando. Con “María Cristina” no fue así. Además se le unen nuevos miembros garantizados por la batuta de Eduardo Ibarra Aguirre con su publicación “Forum”, hoy solo en línea. Eduardo, se inició en el periodismo en 1970. De formación “comunista y autodidacta” es editor de 12 medios impresos y digitales. Desde 2004 escribe la columna Utopía. En Forum contamos todos con un ídem de fiar.

¿Por qué hablar de esto? Porque el viernes pasado, tras siete meses de no pisar mi querido suelo natal _hace 20 años cambié el mar de coches de Polanco por el Océano Pacífico_ fui dispuesta a compartir mi entusiasmo por “Las Mañaneras” con los invitados. Pero a la hora de la hora en vez de analizar solemnemente este fantástico medio de información y de participación para TODOS, me fui por la libre para platicar con cuates que no veía desde mucho atrás a propósito de lo que vivimos y criticamos durante los últimos 36 años -y más- sobre los abusos y saqueos del PRI y del Prianismo hasta que casi nos deja sin país el Neoliberalismo más descarado que nos impuso claramente Salinas,a las órdenes del Viejo Bush, al que había prometido Pemex con todos los intereses mercantilistas habidos y por haber para despojarnos de esa riqueza nacional. Por cierto a propósito de Pemex, pido que se haga justicia a la memoria del ingeniero Jorge Díaz Serrano (1921-2011) director de la paraestatal (1976-1981) a la que ubicó como el 4º productor petrolero del mundo. Su “recompensa” fue 5 años de prisión por la calumnia que le adjudicaron los presidentes De la Madrid-Salinas (o viceversa): El desvío de 35 millones de dólares de moche a las hermanas del presidente José López Portillo en la compra de dos barcos petroleros. Cantarell y Ahkatun.

TRADUTTORE, TRADITORE

Así se dice en italiano lo que en español significa obviamente “Traductor, Traidor”. Esto se aplica a las malas traducciones literarias. Traducir no es tan fácil como se cree y auto traducirse tampoco.

Por tal razón los nombres de buenos traductores se incluyen dentro de los libros y son justificadamente muy caros. Las grandes escuelas nacionales y extranjeras deberían impulsar en estos tiempos globales esta versión de la escritura, ya que el esperanto jamás pegó. Sugiero de paso que se impulse en nuestras universidades la traducción.

Pero volviendo a la info política, Traduttore, Traditore, se aplica requetebién en el caso de periodistas que dizque transmiten, comentan, pero de hecho manipulan la verdad. No sólo por falta de pericia, sino por auto venta a intereses de los grupos que los contratan para imponer la versión de la realidad que les conviene Hoy por hoy los gritones panistas y sus chayoteros son un excelente ejemplo del asunto.

Hoy “Las Mañaneras” están sirviendo de vital alivio a la ignorancia en que se ha mantenido a los mexicanos de los haceres de sus gobiernos. Ahora, todos los días los ciudadanos nos podemos informar de lo que pasa en todo el país no sólo por un “Informe” triunfalista anual del presidente en turno, sino por un diario y abierto diálogo circular, lo llaman, absolutamente abierto AL MUNDO y con “las pruebas en la mano” para todos a través de la TV y los más diversos medios. Muchos notables extranjeros han venido a presenciar el fenómeno democrático. La filosofía del poder sale de boca de AMLO así como su constante relación con la historia de México, pero la información pormenorizada sale de boca de la gente especializada de la que se ha rodeado AMLO, encargada de los más diversos quehaceres del gobierno. TODOS DAN LA CARA, sometiéndose al juicio de la población día tras día, descubriendo abiertamente desde problemas locales hasta internacionales.

Para ellos, los ahora SÍ servidores de la nación, y no explotadores, debe ser fatigante. Para los que tenemos pasión por saber lo que pasa en nuestro país, es apasionante conocimiento. “Las Mañaneras”. Nunca hemos tenido una información real, escrupulosa, verídica. Ahora la tenemos. Y tenemos un presidente siempre de pie frente al país ¡UF!, que genuinamente pretende cambiar la inmoralidad en que sumieron a México muchas generaciones de la transa y más que otros los entreguistas neoliberales. Hay que aplaudir que se cambie velozmente las leyes a modo que establecieron los hoy MORALMENTE DERROTADOS, para que puedan ser juzgados a fondo.