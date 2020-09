Juicio a expresidentes

El 15 de septiembre 2020 firmó el actual presidente de México un documento INÉDITO, una solicitud de consulta para juzgar a los CINCO presidentes anteriores que fueron neoliberales.

Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). El documento irá primero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que decida cuándo se puede hacer una consulta sobre el tema.

“El documento que presentó el gobierno asegura que durante cinco sexenios se cometieron en México “prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho”.

Es algo que muchos de los que hemos vivido los últimos 40 años esperábamos e igual sin duda los 30 millones de mexicanos que votamos por el actual gobierno, de manera que francamente... ya se había tardado.

Hay quien dice que “No procede” como un tal picudo Dr. Carbonell, de la UNAM conocido en Acapulco por su conocimiento, sencillez e inteligencia que como tantos otros de pronto cambió, ya nos imaginamos porqué. “Consulta para aplicar la ley es populismo”, dice hoy: Miguel Carbonell

CLARO QUE PROCEDE

El artículo 108 de la Constitución dice: “El presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la Patria y delitos graves de orden común”.

Más traiciones a la patria de las que vimos en los citados últimos 40 años de Neoliberalismo no puede haber. Pero la cobardía y la corrupción le ganaron la partida a la VERDAD y a los pocos que públicamente luchamos en contra de tantas acciones gubernamentales ergo oficiales que no eran sino traiciones a la patria. Verbigracia la destrucción de Pemex –que con todo y sus defectos corregibles– fue ofertada a los Bush, los verdaderos “electores” de Carlos Salinas y de sus títeres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la petición de la consulta popular presentada por el presidente al Senado para investigar y enjuiciar a estos 5 expresidentes que dejaron al país hecho trizas y en manos de riquísimos explotadores tanto nacionales como extranjero. . . Será el ministro Luis María Aguilar el encargado de elaborar un proyecto de resolución sobre la solicitud de consulta popular y la propuesta de preguntas.

El pleno del máximo tribunal del país, la Suprema Corte _no siempre ha estado al servicio de la justicia_ y si no me creen, recuerden el caso de la “Guardería “ABC que le dio el (IMSS) Seguro Social a la familia de Margarita Zavala de Calderón y pregunten a los padres de los bebés quemados vivos en Hermosillo Sonora (5.6.2009).

La iniciativa actual de consulta llegó al Senado este mismo martes (15.9.2020), en el último día habilitado para que el Congreso reciba una propuesta de este tipo en un año previo a comicios federales como los de junio de 2021, cuando habrá 15 gubernaturas estatales en juego y toda la Cámara de Diputados, entre otros cargos públicos.

Cuenta el ministro con 20 días naturales para analizar y discutir el tema por lo que entre la última semana de septiembre y la primera de octubre se deberá definir el futuro de la consulta popular para enjuiciar a los exmandatarios emanados del PRI y el PAN. Mejor dicho, del PRIAN.

ESTOCADA AL “PERIODO NEOLIBERAL”.

La consulta para investigar y sancionar a expresidentes se dará el mismo día de esas elecciones, el 6 de junio. El documento que presentó el gobierno asegura que durante cinco sexenios se cometieron en México “prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho”.

Si la Suprema Corte la considera inconstitucional, la consulta se archivará como asunto definitivamente concluido.

Solo que, ante las irrebatibles evidencias, para la mayoría de los ciudadanos conscientes la que quedará “concluida” será la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nota personal:

Como se dijo antes, con Calderón en el caso de la terrible tragedia de los bebés quemados, la Corte rechazó ocuparse del asunto. Fue uno de los mayores crímenes del momento. Sin embargo, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo notar que” la Suprema Corte” es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder, y es también la única institución con fortaleza constitucional para fijar precedentes que impidan que violaciones graves a los derechos fundamentales sigan ocurriendo”

No se puede olvidar la Guardería ABC, en donde fallecieron 49 bebés y muchos otros quedaron lesionados.