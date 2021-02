KAMALA, en la vicepresidencia de USA

KAMALA Harris nació el 20 de octubre de 1964, en Oakland (California), de madre Tamil originaria del estado más sureño de India, llamado Tamil Nadu. La capital era Madras, quinta ciudad del país, pero le cambiaron el nombre como a varias otras en la India. La madre de la hoy más alta mujer política de USA se llamó Shyamala Gopalan y fue una científica especialista en cáncer de mama que emigró a los Estados Unidos en 1960. Sus hijas -Kamala y Maya- portan nombres en sánscrito. Kamala reconoce la gran influencia que tuvo sobre ella su madre, así como su abuelo materno, un diplomático indio.

Por otro lado, el padre de la primera mujer que ha sido electa PARA OCUPAR LA VICEPRESIDENCIA de Estados Unidos tiene un padre mulato. -Donald Harris- nacido en la isla caribeña de Jamaica, que es profesor de economía de la Universidad Stanford de California. Emigró en 1961 para cursar estudios de posgrado en economía en la Universidad de Berkeley, En una entrevista de 2019, Kamala dijo: “Soy negra y estoy orgullosa de ello”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuando KAMALA tenía 12 años, su madre se mudó con las chicas a Montreal, Quebec, Canadá, donde aceptó un puesto de investigación científica en el Hospital General Judío y enseñaba en la Universidad McGill. Kamala Harris iría a una escuela a la que asistían en mayoría niños blancos en un 95%” “escuela para hablantes nativos del idioma francés”, en Quebec. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 7 años, y su madre asumió la custodia de sus hijas.

Siendo adolescente Kamala fundó una pequeña compañía de danza de seis bailarines que actuaban en un centro comunitario y en eventos para recaudar fondos. En la escuela secundaria en Westmount, Quebec, fue una estudiante popular.

LA CARRERA DE KAMALA (1990-2004)

Por fin en 1981 se graduó en Ciencia Política y Economía en la Universidad Howard, en Washington D. C.

Y en 1989 en su natal California obtuvo el Juris Doctor (J.D.) del Hastings College of the Law, una Facultad de Derecho adscrita a la Universidad de California. Fue admitida en la Asociación de Abogados del Estado de California en 1900.

Fue fiscal de distrito adjunta en el Condado de Alameda, California, desde 1990 hasta 1998. Buscó una carrera en materia de orden público porque quería estar «en la mesa donde se toman las decisiones». Por lo visto lo logró.

En el año 2000, la fiscal de San Francisco, Louise Renne, reclutó a Kamala Harris para su despacho, donde fue jefe de la División de Vecindarios y Comunidades.

En 2003- 2004 Kamala se convirtió en Fiscal de Distrito de la Ciudad y Condado de San Francisco, tras derrotar en elección a Terence Hollinan, titular de dos mandatos. Pero …

En abril de 2004, el oficial del Departamento de Policía de San Francisco, Isaac Espinoza, fue asesinado a tiros en el cumplimiento de su deber. Tres días después, Harris anunció que no pediría la pena de muerte para el acusado, lo que enfureció a la Asociación de Oficiales de la Policía de San Francisco. Durante el funeral del Oficial Espinoza en la Catedral de Santa María, la senadora de los Estados Unidos y exalcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, subió al púlpito y exhortó a Kamala Harris, que estaba sentada en primera fila a que asegurara la pena de muerte, lo que provocó una ovación de pie de los 2.000 policías uniformados presentes. Sin embargo, Kamala mantuvo su negativa. El asesino del Oficial Espinoza fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua

En 2004, como fiscal de distrito, comenzó la iniciativa Back On Track, un programa para la “re inserción de delincuentes no violentos sin antecedentes criminales”. Los participantes de la iniciativa se declaraban culpables a cambio de un aplazamiento de la sentencia y comparecencias regulares ante un juez durante un período de un año. Los participantes que lograran obtener un diploma de equivalencia de escuela secundaria, mantener un empleo estable y pasar las pruebas de detección de drogas tendrían sus registros borrados. Durante ocho años, el programa produjo menos de 300 graduados, pero logró una tasa de reincidencia muy baja.

En 2007, Kamala fue reelegida como fiscal de distrito al postularse sin oposición.

En 2009, el gobernador de California Arnold Schwarzenegger promulgó la “Ley de Reinserción Back On Track”, una ley estatal que alienta a condenados a comenzar programas con un modelo similar a la iniciativa de Kamala. El programa tuvo cierta controversia porque inicialmente incluía a inmigrantes ilegales, entre ellos uno, Alexander Izaguirre, quien luego fue arrestado por asalto. Más tarde, dijo que permitir a personas no elegibles para trabajar en los Estados Unidos fue un error, y modificó el programa para prohibir a cualquiera que no pudiera trabajar legalmente en los Estados Unidos.

Un artículo del New York Times de 2008 que enumeró a las mujeres que podrían tener el potencial de convertirse en presidentes de los Estados Unidos, incluyó a Kamala Harris, por reputación de «dura luchadora».

KAMALA Harris cuyos padres fueron ambos inmigrantes, la madre de India y el padre de la isla caribeña de Jamaica, una mujer que entre otras demostraciones de valor se opone a la pena de muerte frente a 150 policías clamando por ella como vimos antes, es sin duda fuera de serie y puede ser un verdadero cambio en el mundo no solo en el Partido Demócrata tan desvirtuado para Latinoamérica por gente como Hillary Clinton solo Secretaria de Estado de Obama que tanto daño hizo especialmente a dos países latinoamericanos, Honduras que está como está por haber ella combatido al presidente Zelaya, porque era de izquierda, y Chile por imponer a su amigo de derecha Sebastián Piñera contra Michelle Bachelet.

Pero por fortuna Kamala Harris que es la mujer que más alto a llegado en política en USA es diferente: Tiene gran apertura espiritual, conocimiento DIRECTO de otras razas, entre otras características que conjunta y la convierten en un personaje esperanzador para el futuro de la Humanidad, no solo de los gringos. Al tiempo.