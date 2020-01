La Mañanera

No hay de momento ningún país -por lo menos “accesible”- en que el gobierno vigente actúe con una apertura tan absoluta como es el caso de México cuyo presidente AMLO es un líder de Izquierda, al cual en 2018 ya no pudieron robarle la Presidencia porque lo eligimos DE VERDAD más de 30 millones de mexicanos.

Todos los días a las 7 am, públicamente y en detalle, con pruebas y testigos, se informa lo que está pasando en los más diversos ámbitos y como se están tratando los problemas, ergo las soluciones a aplicar para la justa transformación de lo que fue a partir de 1988 una monarquía indecente que mexicanos conscientes vivimos con rabia y desesperación, en tanto que el 60 % de la población, en odiosa pobreza, cuando no miseria, estuvo desde siempre excluida -pero ya ¡harta!- NO se excluyó o a sí misma de la comprensión ni del voto. El pueblo sabe.

Unos y otros sectores por fin el 1º de julio de 2018 votamos masivamente por el nacimiento de un nuevo país, contra el neoliberalismo que implantaron de lleno desde 1988 los títeres de Carlos Salinas de Gortari.

Pero además, hoy en las conferencias matutinas presidenciales se explica públicamente el actuar del gobierno y, punto por punto, los porqués de las acciones tomadas.

Y no solo es lo inmediato lo que se explica, sino que se engloba con la HISTORIA lejana y próxima en la que se gestaron situaciones con innumerables vicios, problemáticas injustas, criminales, incluso, que han evitado que México sea el gran país que hacen esperar sus diferentes culturas autóctonas, sus recursos naturales, la fortaleza de sus diversas razas.

En Las Mañaneras los mexicanos de diferentes extracciones (levanto el dedo), tenemos hoy la posibilidad de ver con claridad a qué grados este territorio magnífico donde nos tocó vivir fue maltratado al grado de convertirse en un país engañado por sus gobernantes y mutilado en muchos aspectos. Para nadie es un secreto que la colonización española lo mejor que hizo fueron bellísimas iglesias, pero que como han dicho tantos sabios la conquista fue en realidad una invasión saqueadora en alianza con los enemigos de los aztecas imperialistas.

Aunque la esclavitud de los indígenas estaba prohibida, los españoles imponían a los mexicanos autóctonos prohibiciones discriminatorias: Los indígenas no podían cultivar gusanos de seda, usar armas de fuego, montar a caballo, tener embarcaciones .... Y esto es lo que indigna más porque los mexicanos -con diez mil kilómetros de espléndidas costas nunca desarrollarían industrias náuticas, no podían pescar, etc. y, en lugar de enseñarles ¿los limitaron? Hasta la fecha las costas, sirven solo para el turismo playero. En suma ¿el mar no existía por lo visto más que para los españoles, para transportar el oro a España?

Menos mal que las aplaudibles excepciones de la Colonia como Bartolomé de las Casas, en el siglo XX serían recuperadas con los Refugiados Españoles que mucho resarcieron a México de la expoliación colonial. Pero saltando otra vez en el tiempo...

¿Y QUÉ ES DE MR. SALINAS DE GORTARI?

Salinas fue títere de George Bush, senior, director de la CIA, entre otros títulos y naturalmente gobernó para el Neoliberalismo al que estamos combatiendo en México en una 4ª Transformación, Se puede aún comprobar con los aplausos que recibe en su alma mater, Harvard, de la que desde octubre de 2018 -última elección liberadora mexicana- es parte del Consejo como informó el siguiente aviso de prensa a propósito de lo que acontece en dicha universidad:

“Ya como integrante del Consejo del Decano, Salinas de Gortari participó en la reunión anual que se celebró entre el 2 y el 3 de octubre 2018 en la Escuela Kennedy. En la reunión se trataron temas como “Empoderando a los líderes actuales y futuros de las grandes ciudades”, “Desarrollo internacional: construyendo capacidades del Estado” y “Caminos para alcanzar equidad económica y social ( ...) El decano de Harvard, Douglas W. Elmendorf, señaló que entre las responsabilidades de quienes forman parte de este órgano consultivo está el “proporcionar consejo y experiencia en los temas cruciales que está atendiendo la escuela”.

¡PÁCATELAS! Por otra parte, no hace mucho que Salinas recibió la constancia de “residencia permanente”en el Reino Unido, el 23 de junio del 2019. que le otorgó Inglaterra luego de 23 años de radicar entre Londres y Dublín, Irlanda. Todo esto desde luego con objeto de “protegerlo”de una muy merecida persecución política de su país original. Pero quizás también para que así pertrechado, siga sin problemas organizando todo cuanto se pueda contra la 4T.

A LA MAÑANERA: Tiene que ser gratis para todos. La importante y veraz información gubernamental con nuevos y muy apreciables funcionarios tiene que pasar entera sin costo por TV abierta.

Hoy el acceso es TV de paga o compu, Lo utilizan como foro los chayoteros. No debe el presidente decir que “le tiene respeto” al muchachito del “Deforma” al que Alejandro Junco (Austin) manda a provocarlo. Su mero padre Rodolfo Junco de la Vega, dueño de El Norte, publicó cuando sus hijos se fueron a Texas, “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. No lo olvidamos, periodistas limpios aunque les pague muy bien.