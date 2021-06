La historia del puente roto

Al parecer la tragedia de Tláhuac no fue culpa de Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno de la CDMX, en cuya administración se construyó la “línea de oro” del metro capitalino. El desastre del puente que provocó la muerte de 26 usuarios, menos aún se le puede achacar a la hoy jefa de Gobierno del ex DF. Claudia Sheinbaum. Esto lo han propalado en su repugnante propaganda política los PANcakes. Por eso a Sheinbaum, la trató bien López Obrador en ese foro inigualable de La Mañanera, que naturalmente tiene fritos a los contrarios prianistasperredistas etc. Toda está caterva de la que nos hemos librado antes de perder completamente a nuestro país. Por cierto, en la propaganda de estas inminentes elecciones los “Chuchos” del PRD son los más repugnantes. No los quiso la jefa de Gobierno a su lado. Claudia ofreció una “investigación independiente con una empresa extranjera”. Ella no estaba en el paisaje en aquel 2012.

Ebrard por su parte dice “que el que nada debe nada teme” y que está dispuesto a comparecer ante las autoridades que así se lo requieran para explicar cualquier detalle sobre el contrato, la construcción y las especificaciones técnicas de la “línea dorada del metro” que se hizo a fines del 2012.

Y como lo prometido es deuda, les cuento lo que se dijo en aquel entonces respecto a la tal línea dorada: Calderón (entonces presidente espurio) tenía esbirros en el grupo Carso que construyeron varias de las estaciones y hubo un pleito entre franceses a los que Marcelo les quería comprar el tren como se había hecho en el resto del metro de la ciudad de México, y españoles con los que Felipe Calderón hacía negocios y quiso cambiar la compraventa del metro capitalino: En vez de trenes franceses como son todos los demás, decidió comprar trenes gachupines que, recuerdo perfectamente no eran del ancho que se requería. Para el cambio recurrió al grupo Carso y quizás al yerno de Carlos Slim, algo recuerdo al respecto pues Calderón tenía esbirros en dicho grupo. Y todo le daba a los españoles. Felipe Calderón, presidente espurio, seria pues el responsable. Recordemos que había puesto a un español de nacimiento como Secretario de Gobernación, “Ivan”, Juan Camilo Mouriño… que murió en otro dizque accidente (en un edificio cercano al mío cuando yo vivía en la Capital).

A ver si lee este artículo una publicación hiper derechista gachupina -conste que no española- que edita un tal Granasa bajo el nombre de “Expreso” en Sonora. Publicó la siguiente canallada respecto al México actual:

“Más vale que Marcelo Ebrard vaya practicando cómo se dice en inglés “usted disculpe el tiradero”, porque el lunes que entra, cuando llegue Kamala Harris, Andrés Manuel López Obrador la va a recibir con un país dividido, en conflicto e impugnado.

De cabeza, pues y es que mientras los resultados de la jornada electoral del domingo 6 son inciertos, existe una certeza generalizada de que el lunes 7 iniciará una larga y complicada cadena de conflictos electorales”.

Y hablando de KAMALA HARRIS, vicepresidente de USA volvamos a leer su breve y brillante biografía:

Kamala Harris, nació en California (20 de octubre de 1964) en Oakland, de madre originaria de India, del estado de Tamil Nadu cuya capital Madras es una ciudad muy creativa, la quinta del gran país, indio en el que tuve la suerte de conocer a fondo en nueve viajes. Hoy Madras se llama Chennai, pues cambió de nombre en 1996, así como Calcutta se llama Kolkata... La madre de la hoy vicepresidenta gringa se llamó Shyamala Gopalan (1938-2009) y fue una científica especialista en cáncer de mama que emigró a los Estados Unidos en 1960. Por eso sus hijas, Kamala y Maya, portan nombres en sánscrito. Kamala reconoce la gran influencia que tuvo sobre ella su madre, así como su abuelo materno, un diplomático indio.

Por otro lado, el padre de la primera mujer estadunidense electa vicepresidenta, tiene un padre de nombre, Donald Harris, originario de la isla caribeña de Jamaica, que es mulato. Se trata del profesor de economía de la Universidad Stanford de California que emigró en 1961 para cursar estudios de posgrado en economía en la Universidad de Berkeley. En una entrevista de 2019. Kamala dijo: “Soy negra y estoy orgullosa de ello”.

Eso se llama una gran mujer, una gran señora, más allá de historietas políticas y si alguien como ella está donde está, se puede tener confianza en un cambio de los políticos estadunidenses… güeros.

Viene a hablar con el presidente López Obrador probablemente de todo de que a los gringos no les gusta por ejemplo que no les haya pedido un CENTAVO PRESTADO para seguir endeudando a México como los Neoliberales; Que no les quiera volver a comprar nuestro petróleo que bien decía: “Les mandamos baratas las naranjas y nos devuelven carísimo el jugo”.

Es posible que Kamala trate de convencer a AMLO de que vuelva al redil gringo, pero

los antecedentes raciales de esta señora comprenderán quizás HOY Si estamos tratando en la 4T de ser un país IN-DE-PEN-DI-EN-TE. Y que no se pelea con nadie como prueba las excelentes relaciones que tenemos con Rusia y con China. E igualmente con los países latinoamericanos que también se están saliendo del huacal gringo para ser “ellos mismos” por ejemplo Argentina y Bolivia. Ojalá Kamala Harris tenga oídos cosmopolitas como prometen sus antecedentes raciales.

Estamos en una nueva ERA.