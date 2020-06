La verdad del “Deforma” (2ª parte)

El 23 de mayo de 2019 el periódico “Reforma” (con r ), publicó la lista de periodistas que recibieron mucho dinero, vulgo “chayote”, del presidente prianista de México (2012-2018) Enrique Peña Nieto. Reproduzco la lista original con la misma sorpresa que posiblemente sientan los lectores y espero que no se enojen estos personajes, pues algunos fueron mis amigos antes de 1991 cuando los Salinas de Gortari me expulsaron del Excélsior. Me ausenté casi 3 años de la mayoría de los periódicos, pero Jorge Meléndez me rescató para otros diarios, con "cuentos políticos". Y después Pedro Sol y Alejandro Ramos Esquivel me invitaron a volver a la prensa, al (magnífico) Financiero de mi amigo Rogelio Cárdenas (cuya familia lo vendió después de su prematura muerte) a los enemigos. En ese periódico conocí a otros periodistas coincidentes en idea. Al autoexiliarme en el año 2 000 a Acapulco, me olvidaron. C'est la vie, dicen los franceses.

“EL REFORMA, CORAZÓN DE MÉXICO” -con tan cursi titulo original para un periódico gringo- , PUBLICÓ EL 23 DE MAYO DE 2019 ESTA LISTA:

“El monto de lo entregado en recursos públicos a los periodistas fue de mil 81 millones 715 mil 991 pesos, entre gastos de publicidad, de comunicación y “otros servicios”

LA LISTA DE REFORMA

1. Joaquín López Dóriga 251 millones 482 mil.

2. Federico Arreola-Periódico Digital Sendero 153 millones 578 mil 253 pesos.

3. Enrique Krauze -Clío y la revista Letras Libres 144 millones 80 mil 995 pesos.

4. Óscar Mario Beteta 74 millones 571 mil 100 pesos.

5. Beatriz Pagés 57 millones 204 mil 346 pesos.

6. Callo de Hacha, alias El Pelado Vázquez, 47 millones 389 mil 112 pesos.

7. Raymundo Riva Palacio 31 millones 138 mil 703 pesos.

8. Ricardo Alemán 25 millones 851 mil 109 pesos.

9. Adela Micha 24 millones 365 mil 501 pesos.

10. Luis Soto 23 millones 631 mil 357 pesos.

11. Pablo Hiriart , sobrino de Pinochet) 22 millones 149 mil 942 pesos.

12. Jorge Fernández Menéndez 19 millones 776 mil 381 pesos.

13. Rafael Cardona 15 millones 814 mil 265.

14. Roberto Rock 15 millones 819 mil 516 pesos.

15. Francisco García Davish agencia Quadratin 14 millones 369 mil 481.

16. Eunice Ortega 10 millones 607 mil pesos.

17. Maru Rojas 9 millones 554 mil 903 pesos.

18. Guillermo Ochoa 8 millones 178 mil.

19. Animal Político 7 millones 753 mil

20. Eduardo Ruiz Healy 4 millones 242 mil.

21. Nino Canún 1 millón 636 mil pesos.

LA FUENTE ES "DEFORMA ¿O REFORMA?

ESTAMOS EN OTRA ÉPOCA

Pero algunos parecen no darse cuenta que “ya no es lo mismo”, como dice a cada rato López Obrador. Piensan que “nada se ha podido cambiar”. Los muchos millones de mexicanos que votamos por EL CAMBIO seríamos “a sus ojos” unos imbéciles acarreados. No hay tal.Jamás pudimos ANTES lograr una verdadera elección democrática: NOS TRAGAMOS A CUALQUIER “TAPADO”, NOS GUSTASE O NO. Pero sea cual sea nuestro nivel social y profesión nos unimos por fin alrededor de un proyecto de nación que ahora pretenden desacreditar aquellos a los que vencimos.

Los “DEFORMAS” quieren hacernos pensar lo contrario y tienen la ilusión malévola de que México vuelva a su vergonzoso pasado PRIANISTA-SALINISTA.

Somos más de 30 millones de votantes por el cambio. Pero no lo sabemos a ciencia cierta porque Lorenzo Córdova, director del INE, prefirió el dinero sucio de Calderón, al honor de ser hijo del gran hombre que fue su padre Arnaldo Córdoba (1937-2014),al que le daba vergüenza ese hijo traidor. Pero tenemos hoy al presidente que en verdad elegimos. No podrán volver atrás: AMLO Y EL CONGRESO lograron leyes nuevas en el país. Se borraron las incursiones legislativas neoliberales de los vendepatrias. que deformaron la Constitución de 1917.

LAS REFORMAS DE LA 4T

Según Milenio, que al revés de DEFORMA, parece tener los pies en la tierra , en 15 meses la Cámara de Diputados avaló algunos de los cambios más emblemáticos del gobierno de AMLO:

Artículos en orden cronológico

1.- Extinción de dominio, 22 y 73.

2.- Paridad de género, 2, 4. 35. 41, 52, 53. 56, 94 y 115.

3.- Prisión preventiva oficiosa, 19.

4.- Reconocimiento de pueblos afro mexicanos, 2.

5.- Guardia Nacional, 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73. 76, 78 y 89.

6.- Prohibición condonación de impuestos, 28.

7.- Nombramientos de funcionarios superiores de Hacienda, 8g.

Ampliación periodos ordinarios del Congreso, 66.

8.- Remuneración de servidores públicos, 116 y 127

A prohibición de partida secreta en Presupuesto,74.

9.- Acotamiento fuero presidencial 108 y 11.

Y Derecho a salud preventiva, 4 y 123.

10.- Revocación de mandato y consulta popular, 35.36.41, 81, 84. 99. 116 y 122.

11.- Reforma educativa, 3. 31 y 73.