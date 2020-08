Las mañaneras e informes presidenciales

Rosas y Rosario +

Me contó una de mis fuentes más fiables, Eduardo Ibarra de Forum, algo de los amores de Rosario Robles que fuera gobernadora del DF (1997-1999) con su argentino (hay que entender que los canijos son muy seductores) cuando se fue Cuauhtémoc Cárdenas el anterior y primer jefe de gobierno electo en el DF en 1977, para jugar por la Presidencia del periodo 1988-1994, contra Carlos Salinas de Gortari del PRI y VS el pobre diablo de Roberto Madrazo del PAN, nada que ver con su gran padre.

Me enterneció la pobrecita, como la mayoría de las mujeres que a veces -conste- caemos en esa trampa que es a veces -conste- el amor. Rosario no resistió. Una vez que debía ir a Roma le rentó un avión su sureño novio quien literalmente lo cubrió de pétalos de rosas. Y al llegar a su asiento encontró Rosario un ramo espléndido de las mismas bellas flores. Así no se puede. Y hoy está presa en México y el tal Ahumada, casado con Cecilia Gurza González, estuvo preso en Argentina sólo 16 días. Y el tal por cual está de nuevo en México para fastidiarla aún más: Demandó a Rosario Robles y al PRD de entonces (cuyo jefe era René Bejarano) por 400 millones de pesos.

Como dijimos, Cuauhtémoc Cárdenas jefe de Rosario había decidido jugar por la Presidencia en 1988 contra el candidato del PRI y GANÓ, pero decidió pactar con Salinas.

POSTDATA: Rosario: Si quieres escribir un libro sobre lo que pasó te lo publico en Libros del Sol en Amazon, PERO TIENE QUE SER CON LA PURA VERDAD.

LAS MAÑANERAS Y LOS INFORMES PRESIDENCIALES

Los informes presidenciales del pasado se daban cada 1o de Septiembre y eran vergonzosos. El presidente iba en coche abierto desde Los Pinos, donde vivía, y se juntaban multitudes en su camino hasta al sitio de EL Informe para demostrarle total pleitecia al “super héroe”. Por las calles donde transitaba el presidente brotaban miles de papelitos para demostrarle su apoyo y también para evitar que alguien le apuntara …

HOY HAY DIARIOS INFORMES PRESIDENCIALES, ALGUNOS DE ELLOS IN SITU, QUE MUCHOS AGRAQDECEMOS PORQUE NOS ENTERAMOS DE LO QUE SUCEDE EN REALIDAD EN NUESTRO MÉXICO DE BOCA DEL PRESIDENTE, PERO TAMBIÉN DE MUCHOS DE SUS EXCELENTES COLABORADORES.

En tiempos pasados al llegar “EL REY” a los dichos INFORMES SOLO ANUALES, en que lo recibían como héroe, se daban solo aplausos y vítores.

Eran altos funcionarios “RASCUACHES” como los llama el autor del artículo que leerán a continuación HOMERO T. CALDERÓN, los que lo recibían poniéndose de tapate .Pero ya que hablamos de Homero aquí les va el artículo mencionado:

“Todos los días desde hace dos años, Andrés Manuel López Obrador da un golpe de autoridad. A despecho de muchos imbéciles que no lo aceptan por su origen (lo pendejo nunca les quitará lo necio) AMLO nos demuestra cómo se gobierna un país de 127 millones de habitantes en quiebra económica y moral y con 55 millones en pobreza extrema.

Diariamente tiene que informar lo que los periódicos como El Universal o el Reforma desinforman por falta de honestidad. Pero poco a poco somete a los empresarios desleales a México y los obliga a pagar sus impuestos. Igualmente, es un super secretario de Salud tratando de abatir las carencias de un sistema abandonado por otrora ex gobernantes irresponsables.

De los 391 hospitales abandonados alrededor de 75 de ellos han sido recuperados para curar a los más jodidos. Con la pandemia del COVID-19 nuestros médicos se han hecho mucho más capaces para enfrentar la grave enfermedad. Tenemos que entender que nuestro país -nuestro Tabasco- somos un pueblo enfermo.

Treinta y dos millones de mexicanos somos hipertensos; México tiene 12 millones de diabéticos; tenemos 25 millones de fumadores al borde de la enfIsema pulmonar y somos el segundo país en el mundo con más millones de gordos consumidores de “Sabritas” y “Coca-Cola”.

Del urgentísimo tema de la salud, Andrés Manuel se traslada a enfrentar la inseguridad pública. Decidió inteligentemente no enfrentar la violencia con más violencia. Muchos nunca entenderán (porque son muy pendejos) su proyecto “Abrazos no balazos”. Es -por mucho- una estrategia triunfadora.

Lo acaba de demostrar cuando el pasado dos de agosto las fuerzas federales (no las de Guanajuato) detuvieron a una pesadilla social que tiene a ese estado como “productor” de miles de crímenes. El delincuente conocido como “El Marro”, fue aprehendido y llevado a la cárcel federal del Altiplano.

Poco a poco, con la colaboración de las Fuerzas Armadas, a las que ha hecho sus aliadas más cercanas, se sigue cercando a los más peligrosos criminales. Ya era hora de vivir en paz.

Pero aún falta domeñar a la bestia hipócrita que significan nueve gobernadores acomodaticios y sin mística de autoridad. Y el 2 de agosto, firmó López Obrador un convenio para redireccionar la educación pública en tiempos de pandemia, utilizando los remisos poderes de Televisa, TVAzteca, Imagen televisión y Multimedios.

Se ve de inmediato la mano dura pero bien organizada en el proyecto de AMLO. Podría este convenio rescatar incluso la enseñanza tradicional que se imparte en México. Vaya, podría rediseñarse la educación pública usando la tecnología no solo en nuestros niños y jóvenes; también podrían rescatarse a los adultos para que ya no haya ningún analfabeto en México. Ojalá AMLO cambie la mentalidad rascuache de México…”.