Libre expresión, sí; calumnia e insulto, no

“Carlos Alazraki Grossman (8.10.1947) ejecutivo publicitario mexicano” (?) escribió en “El Universal” (¿) la más torpe de sus usuales inmundicias contra los que no somos neoliberales ni chayoteros como él. Hoy le tocó el insulto y la calumnia que acostumbra a una funcionaria de la 4T, Rocío Nahle (14-4-1964), secretaria de Energía del actual gobierno,

Rocío Nahle es ingeniera por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en Petroquímica. Ha sido diputada y senadora. En justicia y respeto hacia ella muchos le han contestado a Alazraki su groserísima demanda de “destitución” de la secretaria de Energía. ¿Con qué derecho y de parte de quién?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es inadmisible la descalificación grotesca de ese chayotero de quinta a la secretaria de Energía, directora de la construcción de la refinería de “Dos Bocas”, la primera refinería después de la que construyó en 1976 Jorge Díaz Serrano director de Pemex (1976-1981) que aumentó la producción de Pemex a 330 mil barriles diarios. “Dos Bocas” en Tabasco hoy va a liberar a México de la necesidad de comprar gasolina refinada en USA a partir del propio crudo mexicano, pues en febrero de 1993 Salinas perpetró el crimen de castración contra México, al prohibir “una refinería más en México”. Pues creó una asociación (50-50 joint venture), con la Shell Oil Company and PMI Norteamérica, S.A. de C.V., con capital de un billón de dólares (mil millones de pesos).

El significado de PMI no puede ser más elocuente: Petróleos Mexicanos Internacional, que se dice subsidiaria de Pemex. Esta mega refinería se encuentra en Shell Deer Park, que es un complejo de 1,599 acres (casi 6,500 m2) de terreno, a aproximadamente 20 millas de Houston sobre el Houston Ship Channel. Shell Deer Park se fundó en 1929, y cuenta según su página web con 1,700 empleados en 2006, que operan completamente integrados las 24 horas del día en la refinería y las instalaciones petroquímicas. La refinería de Shell Deer Park, en donde se refina la mayor parte del crudo de México, se convirtió en la sexta más grande de USA, con una capacidad de 340 mil barriles diarios. Y esta traición de Carlos Salinas de Gortari la adoptaron los siguientes neoliberales, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Solo por esta prohibición de construir refinerías en México deberían ir al bote todos estos desgraciados traidores. (ve mi libro “EL PRIAN, un partido Bicéfalo”, 2006 Libros del Sol).

A dicho “publicista” Alazraki, yo le contesto: Hazle tú un favor a México, Alazraki, y al planeta. DE-SA-PA-RE-CE ya que a tus 72 años no has entendido nada. Deja de avergonzar a tu hija Valentina, que trabaja en El Vaticano, con el gran Papa argentino Francisco I que no es como un Pío V que aplaudió el asesinato de Madero en 1913.

Por otra parte, tú y Krauze que le pide a Biden que regañe a López Obrador, deberían pensar el daño que le hacen y a su comunidad judía mexicana en la que hay gente inteligente que sabe muy bien que este tipo de posturas canallescas promueven en el mundo un renovado antisemitismo. Ya no hablemos de Televisa tan desacreditada. Estas posturas absurdas provienen del genial despido del sinvergüenza Romero Deschamps. que quería eternizarse en Pemex y volver en 2024 a continuar sus 30 años de robar a Pemex.

A continuación, algunas muy divertidas y conocedoras opiniones, con gran sentido del humor, que explican quién está detrás del chayotero Alazraki:

Hortensio E. Alcántar es el autor de las citadas delicias:

“LA CARTA QUE NO ESCRIBIÓ, CARLOS ALAZRAKY.

Estimado, don Carlos Romero Deschamps.

Te doy las gracias infinitas por haber participado del saqueo y de la quiebra a Pemex. Tu colaboraste con los presidentes del PRIAN, y con los directores generales, para convertir en chatarra a esta empresa que alguna vez fue orgullo nacional. Yo soy amigo de varios de estos valiosos personajes que con mucho valor y mucha determinación, transformaron en una ruina, esta gran empresa del estado mexicano.

El actual presidente, López Obrador está empecinado en restaurarla, pero espero que fracase en ese intento. Te saludo con mucho afecto, tocayo; espero verte pronto para que me presumas tus abultadas cuentas bancarias que tienes aquí, en México, y en el extranjero. Bye, Bombón. Atentamente. Carlos Alazraky.

RESPUESTA DEL EXLÍDER PETROLERO

Gracias por tus hermosas palabras, Charly. Pero quiero hacerte una precisión: Ya no soy trabajador de Pemex; pero me voy muy contento de ahí. Tuve el inmenso privilegio de disfrutar algo de lo mucho que tenía esa empresa del Estado. Espero que muy pronto me acompañes a viajar en mi lujoso yate que tengo. Te saludo con afecto. Atentamente.”

YA APARECIÓ EL PEINE

El caso es que no todos saben quién es Carlos Romero Deschamps el mega líder petrolero del siglo pasado que impuso Carlos Salinas de Gortari en 1989 en castigo contra el líder anterior, el famoso “La Quina”, Joaquín Hernández Galicia, porque no permitió que en Baja California votara el sindicato petrolero por él.

Esto dijo AMLO en una Mañanera: “Quiero informar al pueblo de México que, el señor Romero Deschamps ya presentó su renuncia. Es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que, aunque fuese legal, si así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral”. Tan, tan.

Fue en octubre de 2019 cuando Romero Deschamps renunció como líder sindical y a los pocos días Milenio trascendió que la Fiscalía General de la República tenía conocimiento de que se habría fugado del país.