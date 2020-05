Localización de la Isla Bermeja, 1ª parte

Participo a los lectores que está casi listo mi libro “México Neoliberal, Salinas y sus Títeres”. Aunque al final se pelearon, el 5º de ellos, Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 a 2000, es por lo visto el que firmó con los gringos la desaparición de la Isla Bermeja. Podría llamársele “el Santa Anna del Mar”. De dicho libro entresaco este oscuro asunto mucho más grave de lo que se piensa, de la desaparición de la Isla Bermeja, cuya ubicación es indispensable para delimitar el mar patrimonial de México y las riquezas que encierra.

LA ISLA BERMEJA NO ES UN MITO

Se supo de una acta que daba cuenta jurídica y absoluta de que la Isla Bermeja por supuesto Sí existió como consta en muchos mapas y, finalmente, Sí se localizó. Miguel Angel González Félix, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encontró la Isla sumida a 40 metros de profundidad, como consta en el Acta del Foro de Reforma Petrolera, celebrado en el Senado de México el 5 de junio de 2008 (si es que no lo borraron) . El acta completa de la declaración del Lic. Miguel Angel González Félix cuando el presidente espurio del país era entonces Felipe Calderón, tiene el problema de constar de 316 páginas, imposibles de publicar, como es obvio, en este espacio.

Miguel Angel González Félix, fue consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1994 a 2000, bajo las órdenes de los secretarios Ángel Gurría y Rosario Green, junto con Juan Rebolledo Gout, que coordinó la negociación del Tratado de Límites Marinos en el Golfo de México, firmado por Bill Clinton y Ernesto Zedillo en el año 2000.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y ERNESTO ZEDILLO

En lo que concierne a islas en los mapas antiguos, muchas organizaciones ni las oficiales -ONU y el resto- ni l asociaciones privadas que se la pasan pidiendo firmas para todo, defendieron el derecho de México al Golfo que lleva su nombre ergo a la riqueza que esto significaba.

“La zona económica exclusiva, también denominada Mar Patrimonial, es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas marinas (370. 4 km).” La Isla Bermeja se encuentra a más de 100 kilómetros al noreste de la Península de Yucatán, bajo dependencia de México. O sea que al mar patrimonial que arranca en la última parte hacia el Este de “ese islote sin importancia”, se le deben agregar las 200 millas de Mar Patrimonial, que arrancan en la última punta hacia el Este de la Bermeja.

¡Ah, pero la Isla Bermeja desapareció! Es decir, fue hundida en algún momento del sexenio de ¿Zedillo, presidente de 1994 a 2000 y actual VIP gringo? ¿ O fue el espurio Calderón en 2009? O ¿ el meritito PRIAN?

“La existencia de la Isla Bermeja generaría a favor de México un mayor espacio marítimo que el que recibió con la firma del Tratado Clinton-Zedillo, en el cual México y Estados Unidos pactaron sus fronteras marítimas en el Golfo, en ceremonia celebrada en Washington el 9 de junio de 2000. De existir (la isla), su importancia radicaría pues en que se amplía la soberanía marítima mexicana en una zona con grandes yacimientos de petróleo.”

EXPEDICIONES OFICIALES EN BUSCA DE LA BERMEJA

Moisés Sánchez Ortega, hoy coordinador de “Libros del Sol”, que conocí como “la mano derecha” de José Pagés Llergo, creador de la revista SIEMPRE! en la que publiqué once años , me envía la siguiente “búsqueda” mexicana de la Isla Bermeja: “Tres investigaciones formales se llevaron a cabo durante el año 2009 para intentar aclarar el misterio de la “desaparición” de la isla”: 1ª expedición: “El 20 de marzo zarpó del puerto de Tuxpan, Veracruz, el buque oceanográfico Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar un estudio in situ. Este buque está dotado de los equipos más modernos para la investigación marina. Los resultados de esta expedición que fueron publicados en la Gaceta de la UNAM del 25 de junio de 2009, ocho indican que “no hay vestigios de una isla en el área estudiada”. Señala así mismo que: “en el punto de interés el mar tiene una profundidad de 1472 metros y se encuentra en un fondo plano” y que, si bien “no descarta que los vestigios de la isla se encuentren en coordenadas distintas”, en el caso de que la isla hubiera existido en el pasado en el punto dado como referencia, su desaparición “solo podría explicarse por un deslizamiento geológico” ocurrido en otros tiempos”.

- ¿Quién va a dudar de la UNAM? Nosotros, los que sabemos la clase de pájaro prianista que fue y es el exrector José Ramón NARRO Robles, impuesto por Calderón y Peña del 2007 al 2015, y muy rico dueño del “Laboratorio Comercializadora Pentamed SAde CV. “Pero recordemos también que durante 25 años los surtidores de medicamentos al Sector Salud fueron Manlio Fabio Beltrones, entre otros el “Grupo Fármacos Especializados SA de CV, Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación de Peña Nieto, el tabasqueño Roberto Madrazo ,con el “Laboratorio Mayp”, SA de CV al final secretario de Salud del mismo Peña Nieto.

2ª expedición “se realizó entre el 25 de mayo hasta el 1 de junio del mismo año, por el buque denominado Río Tuxpan, de la Armada de México. Aunque no hay disponible una versión definitiva y oficial de esta expedición, mediante las entrevistas publicadas en el Diario de Yucatán y El Dictamen de Veracruz y las notas publicadas por el expedicionario Edwin Corona, “se sabe que: en la expedición patrocinada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística para “despejar dudas y dar a conocer el paradero de la Isla Bermeja”, el Tuxpan recorrió mil 500 kilómetros y no se limitó a inspeccionar en las coordenadas en las que se suponía estaba la isla, sino que también se trasladó a otros puntos de exploración, quedando claro que no hay tal isla y que lo más probable es que haya habido un error originado desde los mapas antiguos que señalan la existencia de la isla en la región”.

Sería pertinente que el presidente López Obrador investigara HOY QUE PUEDE Y DEBE a qué grado la Armada y la Sociedad de Geografía y Estadística pudieron ser CÓMPLICES de la magna canallada de estos presidentes prianistas contra México. MD

3ª expedición. En la tercera expedición, financiada por Televisión Azteca, el 5 de junio de 2009 zarpó del Puerto de Progreso el buque Kalin Haa con varios investigadores a bordo, entre los cuales el historiador y cartógrafo, especialista en cartografía de la Península de Yucatán, Michel Antochiw Kolpa. Aunque este viaje fue realizado en condiciones más precarias que los dos anteriores, desde el punto de vista del equipamiento técnico disponible a bordo, las conclusiones fueron similares. Dice Antochiw “la Bermeja no es la única isla desaparecida, tampoco se encuentra un pequeño archipiélago llamado en los mapas antiguos Islas Negrillas, o el bajo del Negrillo, ni otros cayos como el llamado banco Arias”.

En adición a estas tres recientes expediciones para tratar de ubicar la Isla Bermeja, se han realizado diversos recorridos aéreos -todos infructuosos- para localizar este supuesto patrimonio insular de México. Uno de ellos fue realizado por Televisa, el consorcio televisivo más importante de México, que preparó un reportaje en el que se plantea la existencia de la isla como un misterio similar al del “Triángulo de las Bermudas”. Es decir, no aporta ningún dato con relación a su existencia presente ni pasada.

A ver, muchachos ¿Le creemos algo a Televisión Azteca y a Televisa? Yo no. MD (CONTINUARA).