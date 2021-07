Los crímenes en el salinato

Nota.- Como quedamos, este mes lo dedico a lo sucedido en la época de Salinas en la Presidencia, 1988-1994. El artículo de hoy es parte del IV capítulo del libro “México Neoliberal, Salinas y sus Títeres”.

El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, fue asesinado el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Una versión fue que el eclesiástico quería aclarar con el presidente la violencia ambiente. Y por otro lado corrió la voz de que el hombre de iglesia había sido amenazado y hasta cacheteado por un personaje muy cercano a Salinas, el francés Joseph- Marie Córdoba Montoya, su asesor de campaña.

En cuanto a Colosio (1950-1994).…Tras releer el emocionante discurso, del 6 de marzo 1994 en el monumento a la Revolución, que como es obvio determinó su destino, debo confesar que no fui partidaria del candidato sacrificado Luis Donaldo Colosio En aquel momento un grupo de amigos de México y de Puebla, considerábamos “nuestro candidato” a Manuel Camacho Solís (1946-2015). Aún no teníamos internet y era difícil la información simple y veraz. Sólo supe a posteriori que MI amigo Camacho estaba armando para su jefe Carlos Salinas de Gortari el periódico Reforma al que por razones obvias no me invitó. Por otra parte, un periódico español en el que entonces publicaba, me despidió -e hizo bien- por no haber estado al tanto inmediato de la trascendencia del famoso discurso de Colosio.

Para otros fue evidente lo que suscitó el 23 del mismo mes en Tijuana, el terrible asesinato. Convendría investigar más a fondo la verdad del desempeño del Poder Per-Judicial, qué pasó en esa extraña Tijuana en la que estaba SOLO Y TOTALMENTE DESPROTEGIDO LUIS DONALDO COLOSIO.

Otro crimen del momento fue el asesinato de Benítez López jefe de la Policía de Tijuana, que quería precisamente proteger a Colosio. Pero un día antes del MAGNICIDIO 3 miembros del PRI se le acercaron para decirle que “la policía local quedaría fuera del evento de Lomas Taurinas”. Los federales le exigieron que se limitara a proporcionar la seguridad en “el traslado del candidato desde el aeropuerto para librar el tránsito”. Y José Federico Benítez López explicó que a la salida del meeting, un agente del Centro de Información de Seguridad Nacional y sus hombres, detuvieron a un determinado Jorge Antonio Sánchez Ortega, que tenía la ropa manchada de sangre. Asimismo, en la investigación del caso Colosio, Benítez y sus elementos dieron con una bala que quedó perdida en el lugar del asesinato lo que apoyaba su teoría de que habían sido 2 los tiradores durante el evento. Pero ¿qué creen? El jefe de la Policía de Tijuana,Federico Benítez López sería también asesinado el 28 de abril de 1994, apenas un mes después de la muerte de Colosio, habiendo él mismo iniciado su investigación del caso con su escolta Ramón Alarid.

Pero hay otra versión: Que murió cuando iba a entrevistarse con Diana Laura Rojas de Colosio afuera del aeropuerto Internacional de Tijuana. Murió a los 42 años, sobreviviéndole su esposa Lina Villegas y sus tres hijos: José Federico, Angélica y Lina Isela. Un boulevard de Tijuana lleva su nombre. Esto se dijo del magnicida: Ocupación: Personal de mantenimiento y ¡MAGNICIDA! Aquí también, distintas versiones han afirmado que Mario Aburto Martínez fue sustituido por otra persona, dadas ciertas diferencias, como la estatura, entre el Mario Aburto detenido en Lomas Taurinas y el Aburto preso en Almoloya. Cuando fue remitido a prisión, el 23 de marzo, se especificó que la estatura era de 1.64 m y el perfil de la PGR dice que 1.70 m. Otros cambios son los razgos visibles de la nariz y la forma del cráneo, que no concuerdan con las primeras fotografías del sujeto, incluidas en el primer informe de la PGR. Dentro de esas versiones de una conspiración, se dice que “fue enviado por el presidente Carlos Salinas de Gortari se decían tantas cosas en el aciago 1994…, por ejemplo que Mario Aburto había sido cambiado. ¿Quién fue o es en realidad Mario Aburto, acusado oficialmente de haber matado al candidato? “Sentenciado a 45 años de prisión, Aburto fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México”. La ficha personal de Mario Aburto Martínez, dice: Nacimiento. 3 de octubre de 1970, Zamora, Michoacán, México. A Manuel Camacho Solís, lo hundió el crimen. Y otra versión más, es que el narcotráfico se vio amenazado por Colosio, enviando a un sicario a cometer el asesinato.

Pero Carlos Salinas de Gortari ha pasado vox populi o imaginario colectivo, como el autor intelectual del asesinato, incluso por encima de Mario Aburto, quien quedó como un chivo expiatorio del magnicidio.

Nada ha sido comprobado, sin embargo, cuando la viuda de Colosio yacía convaleciente en el hospital, debido a su cáncer terminal y rechazó la visita del presidente Salinas y de Manuel Camacho.

En cuanto al padre del candidato, Luis Colosio Fernández, exoneró de toda sospecha a ambos políticos…

Lo cierto es que ninguno de los fiscales especializados tuvo la voluntad de demostrar a ciencia cierta todas y cada una de las líneas de investigación, por lo que Mario Aburto Martínez fue declarado penalmente responsable del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. y condenado a 45 años de prisión. Presentó una apelación y la sentencia le fue reducida a 42 años en la cárcel el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco.

Chapa Bezanilla, el “fiscal de las brujas”. A su vez el supuesto asesino de Luis Donaldo Colosio ha afirmado: “Yo no lo maté, lo sabemos Dios y yo” dijo Aburto.

En Wikipedia, se publicó: La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, orden directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a través de su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya.

Solo anotaré aún el asesinato de mi amigo José Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre 1994, por las mismas razones.

