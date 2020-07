"Los ricos también lloran"

Este el título de una vieja y filosófica película mexicana.

Me lo recordó la lista que verás enseguida de todo lo que han perdido con la pandemia los ricos o simples riquillos, por culpa de los inmensamente ricos jefazos del desquiciado planeta que le impusieron a todos "un hasta aquí" para disminuir a la parte de la población mundial que no les funciona.

TODO LO QUE VERÁS ENSEGUIDA SE FUE A LA GOMA CON LA PANDEMIA. SI TIENES UNA CHAMBA CUÍDALA.

1. Victoria's Secret declared bankruptcy. (bancarrota).

2. Zara closed 1,200 stores. (cerraron tiendas).

3. La Chapelle withdrew 4391 stores. (quitaron tiendas).

4. Chanel is discontinued. (Oh lalá se detiene!).

5. Hermes is discontinued. (Muy buena marca que se discontúa. Llegué a tener unas mascadas).

6. Patek Philippe, discontinued production. (deteine su producción).

7. Rolex discontinued production. (igual).

8. The world's luxury industry has crumpled.

9. Nike has a total of $23 billion US dollars preparing for the second stage of layoffs. (se prepara para correr más gente).

10. Gold's gym filed for bankruptcy.

11. The founder of AirBnb said that because of pandemic, 12 years of efforts were destroyed in 6 weeks. (se acabó la renta que le hacía la competencia a los hoteles).

12.Starbucks also announced to permanently close their 400 stores. (cierran).

13. WeWork isn't in a great spot either.

NISSAN VA A CERRAR EN USA

My landscape: Nissan Motor Co. may close down in USA.

1. Biggest Car Rental company (Hertz) filed for bankruptcy-they also own Thrifty and Dollar. (YA NO PODRÁN RENTAR COCHES).

2. Biggest Trucking company (Comcar) filed for bankruptcy - they have 4000 trucks.

3. Oldest JC Penny) filed for bankruptcy - to be acquired by Amazon for pennies. (POR CENTAVOS A VA A COMPRAR AMAZON LA VIEJA TIENDA).

Y HAY MUCHOS MÁS.

4. Biggest investor in the world (Warren Buffet) lost $50B in the last 2 months.

5. Biggest investment company in the world (BlackRock) is signalling disaster in the world economy-they manage over.

$7 Trillion.

6. Biggest mall in America (Mall of America) stopped paying mortgage payment.

7. Most reputable airline in the world (Emirates) laying off 30% of its employees. (La línea aérea árabe quita al 30 % de empleados).

8. US Treasury printing trillions to try to keep the economy on life support (El Deparmento del Tesoro imprime trillones para tratar de mantener la economía.

Y sigue una gran lista.

SOLO EN ESTADOS UNIDOS

"Los desempleados en USA son hoy 40 millones de los

160 millones que tenían empleo. Más del 25% no tienen ninguna entrada.

Cuida mucho lo que tengas y no te endeudes a lo tonto. Ni creas que por ser viejo ya no debes hacer nada. Al contrario, mientras más hagas mejor te sentirás.

Por fortuna en México tenemos un AMLO que condicionalmente SIN ENDEUDAR AL PAÍS está manteniendo a los más necesitados los muy jóvenes que son el futuro, los inválidos, y los viejos que no pueden -o creen- que no pueden.