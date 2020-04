Más de los panuchos

A la ingeniera Rocío Nahle, secretaria de Energía de México, por su gran actuación internacional en defensa de Pemex:

Recibí la siguiente información tras publicar en Face un llamado al actual gobierno a propósito de Calderón, fechada el 23 de diciembre de 2011:

“Con la intermediación del empresario gallego Olegario Vázquez Raña, afincado en territorio mexicano, Núñez Feijóo se reunió con los directivos de Pemex mientras Rajoy departió con Felipe Calderón, con quien también abordó el asunto del apoyo de Pemex a la industria naviera gallega, que en los últimos cinco años no había firmado ningún contrato”.

Olegario Vázquez Raña, México, DF 1935, dueño hoy del Excélsior, tras el horrendo crimen (presuntamente por su bisexualidad) contra el último director de la Cooperativa dueña de ese famoso diario, José Manuel Nava (1954-2006), una semana después de que vio la luz su libro “EL ASALTO FINAL” (Libros para Todos, Edamex.com). Se dice que Olegario es socio de Marta Sahagún 2ª mujer de Vicente Fox, no solo en los hospitales “Ángeles”, sino en otros aspectos de su gran fortuna.

Al fiscal de la República Alejandro Gertz Manero.

Ya no traté en Face esta vez lo del ROBO DE LA ELECCIÓN DE 2006, que todos conocemos y denunciamos constantemente, sin que Calderón haya recibido el menor castigo por eso. Hablé de la entrega al FMI de 10 mil millones de dólares de las reservas monetarias del país en 2012, al FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, en el momento dirigido por la francesa gringa, Madame o Mrs Lagarde, probablemente para que le dieran un puesto. No le dieron nada, pero tampoco le devolvieron el dinero México. La revista Contralínea a su vez mencionó que eran 14 mil mdd lo que Calderón daba a Lagarde, que hoy preside el Banco Central Europeo, en tanto que en el FMI se quedó CRISTALINA Georgieva, de Bulgaria, que haciendo honor a su nombre debería decirle a México cuanto le regaló exactamente el nefasto panucho o expanucho Calderón. ¿No creen? ¿Podrá el fiscal aclararnos este mega fraude a nuestro país México?

Y es este individuo Felipe de Jesús Calderón Hinojosa al que ahora le permite el INE crear un grotesco partido político con el nombre de “México Libre”. Debió aumentarle: Para seguir robando…

¿Qué le pasa al actual gobierno para aguantar tanta burla a la justicia y a la ley? En cualquier país elementalmente lógico, un Calderón ya estaría en la cárcel, con todo y su falsaria mujer, que tenía el negocio durante su Presidencia espuria de las guarderías del Seguro Social, como la de Hermosillo en donde la incuria de una pariente suya dio pie a que se quemaran vivos 49 bebés. ¿Ya se olvidó la Guardería ABC?

Presidente López Obrador: NO BASTA con exhibir a estos canallas y familia a diario en La Mañanera. Queremos ver JUSTICIA en el caso de los presidentes panuchos y otros. Y meterlos al bote no basta: HAY QUE HACER QUE LOS POLÍTICOS DEVUELVAN A MÉXICO EL DINERO ROBADO, así como se exige a los empresarios que no quieren pagar sus impuestos, que lo hagan. Y hablando de…



GILBERTO LOZASNO Y SU GOLPE DE ESTADO

De éste me pidió Silvie Corona info en el mismo espacio de Face y ésta, resumida, fue la que publiqué, proviene del fiscal en Tabasco, Emanuel Ruiz Zubiaur:

“FARSANTE, SUCIO Y NEFASTO Gilberto Lozano González ejecutivo del grupo Alfa empresa que no paga impuestos porque el gobierno federal se los condona. Estuvo; en el Consejo de Administración de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Y fue parte del Hospital “San José” del padre de Marta Sahagún. 2ª mujer de Vicente Fox. Así como director Corporativo de Recursos Humanos y Planeación de Coca-Cola. Femsa en 1995, cuando el Vaquero Loco era director Comercial y Marta su jefa de Relaciones Públicas y de ambos. También Coca Cola-Femsa es una de las empresas que no pagan impuestos ya que el gobierno federal se los condonaba.

Gilberto Lozano González, dice “que por encima del gobierno está la elite empresarial”. Por ello: la Coca-Cola Femsa debía más de 2,200 millones de pesos de impuestos al gobierno federal que Peña les condonó.

Esa facha preside SU Congreso Nacional Ciudadano. Es, por lo tanto, un “pájaro de cuenta” al servicio de la reacción y de los verdaderos enemigos de México. En junio de 1999, asumió la presidencia del Club de Futbol Rayados de Monterrey, equipo de Primera División de Football Soccer profesional, donde han habido barruntos de relaciones CON EL NARCO. Fue parte del gabinete del Vaquero Loco, Vicente Fox, Secretaría de Gobernación junto con Santiago Creel y Oficial Mayor de la Secretaría que hacía los trabajos sucios en el gobierno federal a partir del año 2000. Es asesor en Coparmex, grupo de “empresarios” que financiaron la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador y también fueron quienes impulsaron las reformas energética y laboral cuyos resultados han llevado a la quiebra a los mexicanos y aumentado desmesuradamente la miseria en el país. Este farsante, Lozano González, pide que los regidores no cobren, pero como parte del gabinete del Vaquero Loco, Vicente Fox, se agenció un sueldo superior a LOS 200 MIL PESOS AL MES Y LUEGO SE CONSIGUIÓ UN SUCULENTO BONO POR SU “DESEMPEÑO”.

Sus vínculos sospechosos son: su brazo derecho, Julián Levaron –saboteador y terrorista de derecha- y Emiliano Salinas Occelli– hijo y heredero del negro historial y estilo de su padre Carlos Salinas y su tío, el matón Raúl Salinas de Gortari.

QUIERE SER PRESIDENTE ESTE LOZASNO. ¿SE IMAGINAN?