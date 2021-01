Nada nuevo bajo el sol

Sin duda los libros en papel, son el mejor si no el único instrumento en el que puedes sumergirte en la Historia Humana y casi desmayarte de la emoción al descubrir que es verdad aquello de que “la historia vuelve a repetirse”. Y lo que estás viviendo hoy tiene raíces muy antiguas. Las grandes verdades que se leen así sea años atrás, se quedan im-pre-sas en la memoria. Sin embargo, la desmemoriada humanidad olvida que una y otra vez le aplican las mismas medicinas.

La actual pandemia se ha convertido en un negocio infinito que no se va a poder parar en muchos años peor que en el caso de otras enfermedades desde la famosa gripe española de 1918, que en realidad según información impresa en libros, empezó en Estados Unidos, pero fue adjudicada a Francia y sobre todo a España y mató, dicen a 50 millones de personas. Ha habido muchas más pandemias el sida 1981, el ébola 1976, la fiebre aviar 1997, etc.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Luego siguieron un montón de pequeñas o grandes pandemias todas dedicadas a lo mismo. Paradójicamente a reducir los millones de seres humanos que se reproducen cual hiperconejos que no se miden y TIENEN CINCO CRÍAS AL MES.

LOS ROCKEFELLER Y OTROS ENCANTOS

Y es que más allá de reducir a la población mundial, lo más importante es hacer otros infinitos NEGOCIOS con las enfermedades, dizque curándolas además de pre-ve-nir-las.

Decía David Rockefeller (1915-2017): “Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el Nuevo Orden Mundial. De lo que se trata es de sustituir la auto determinación nacional, que se ha practicado durante siglos en el pasado, por la soberanía de una elite de técnicos y de financieros mundiales. Y quien fue David Rockefeller: “El conspirador mundial por excelencia” a cuyas, órdenes trabajaron agentes secretos de la CIA, el MI6, el MOSSAD y especialmente la INTERPOL, que según parece es obra suya.

USA y el dinero colonizaron al mundo entero.

En un texto de Old Kaos, publicado el 18.5. 2013 se confesaba:

“El magno objetivo de estas sagas de banqueros internacionales lo enunció perfectamente uno de sus máximos exponentes. Ningún medio de comunicación masivo se atrevería jamás a develar como decimos en mexicano porque “desvelarse” es no dormir los planes secretos de Rockefeller y sus amigos. Siempre guardaron un sospechoso silencio en torno a las secretas actividades de las dinastías de banqueros norteamericanos: los Morgan, los Davison, los Harriman, los Khun Loeb, los Lazard, los Schiff o los Warburg y, por supuesto, los mismos Rockefeller.

Y más declaraciones reveladoras del mismo personaje:

“En 1991, en referencia al informe del Centro para el Desarrollo Mundial, David Rockefeller confesó: “estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, la revista Time, y otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción (silencio) durante casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años”. O sea que las revistas y periódicos gringos siempre han sido chayoteros… que significa periodistas que venden sus opiniones.

¿HOY ESTAMOS EN LAS MISMAS?

Tenemos que estar los mexicanos perfectamente conscientes de La Historia mundial ahora ya que efectivamente estamos tratando de ser un país LIBRE Y SOBERANO, por ejemplo, recuperando nuestro petróleo y construyendo una gran refinería moderna bajo una mujer con los pantalones - también son femeninos - como Roció Nahle y por supuesto de AMLO.

No hablaremos hoy de anteriores presidentes que no fueron ningunos patrióticos angelitos, pero es indudable que los 5 descaradamente neoliberales “Salinas y sus Títeres” (para utilizar el sub título de mi libro que va a tener 5 tomos más ligeros en lugar de convertirse en un enorme tambache, como decimos por igual coloquialmente en México) estuvieron al servicio del colonialismo español y gringo hasta 2018.

“David Rockefeller, el más famoso de la saga, es nieto del mítico John Davison Rockefeller e hijo de John D. Rockefeller junior, que se casó con la hija de Nelson Aldrich, líder de la mayoría republicana en el Senado y al que se le conoció como “gerente de la nación”. La madre de David era una enamorada de la pintura y por iniciativa suya se construyó el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York, ubicado en la mansión en la que nació David y sus hermanos.

“David, el menor de seis hermanos, todos ya fallecidos, tuvo también seis hijos y diez nietos que, junto a los hijos y nietos de sus hermanos, forman el actual clan Rockefeller.

David Rockefeller, banquero y petrolero como su padre y su abuelo, trabajó en los servicios secretos durante la II Guerra Mundial y abrió el camino para la creación de la ONU en 1945, cuya sede principal se encuentra en un terreno donado por él en Nueva York. Se codeó con los principales mandatarios del siglo XX. Dirigió los lobbys más poderosos del mundo, como el CFR, el Club de Bilderberg y la Comisión Trilateral (..) Como buenos banqueros sin escrúpulos, los Rockefeller apoyaron y financiaron a los nazis alemanes. Incluso se permitieron reescribir la historia. La Fundación Rockefeller invirtió millones de dólares para ofrecer una versión oficial de la II Guerra Mundial que ocultaba la realidad acerca del patrocinio de los banqueros internacionales con el régimen nazi, que también obtuvo los favores de su empresa más emblemática: la Standard Oil. Las iniciativas de esta Fundación, que también ha financiado grupos como los Hare Krishna o los rosacruces, son a veces sorprendentes”.