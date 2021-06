Periodismo=historia ¿o no?

Dedicado a los ciudadanos que el 1º de agosto votarán si va Salinas a la cárcel o no. TIENEN QUE SABER LO QUE en realidad pasó.

Como bien dice la revista Contralínea de mi amigo Miguel Badillo y he dicho: “Los cinco anteriores presidentes de México merecen ser juzgados y condenados por los múltiples crímenes que cometieron a lo largo de sus sexenios: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Los cinco son responsables de varios actos de corrupción y saqueo contra la Hacienda Pública y crímenes de lesa humanidad, por lo que merecen ir a prisión”.

CARLOS SALINAS DE GORTARI (1988-1994): La transición de la Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado a la de Carlos Salinas de Gortari fue sumamente cuestionada: El ganador de la elección de 1988, se arregló con Salinas pues para muchos fue el triunfador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del Gran Lázaro. Cuauhtémoc (que es mi amigo) no supo o no quiso defender su victoria. Así que “ganó” Salinas. Pero el líder petrolero “La Quina”, Joaquín Hernández Galicia (1922-2013) del PRI, Partido Revolucionario Institucional, no aceptó el resultado “oficial”. Lo pagaría muy caro. El poderoso líder sindical durante los 5 gobiernos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid se opuso siempre a la privatización que veía venir de Pemex, Petróleos Mexicanos. El asunto que se conocería como el “Quinazo” sería el primer importante acto de autoritarismo increíble del recién “electo” Salinas.

“La Quina” no era precisamente un santo, pero sí era nacionalista a diferencia de ese nuevo Carlos Salinas de Gortari que en su papel de presidente dejó de serlo, y se vendió a los gringos como bien lo sabe la Universidad de Harvard que lo hizo Doctor. El 7 de octubre del 2018. Aparentemente actuó a partir de su Presidencia bajo las órdenes de su “jefe”, George Herbert Walker Bush, senior. El “viejo Bush” (1924-2018).

“El Ejército mexicano” en un operativo militar irrumpió en la casa del líder sindical y en las casas de los demás miembros de la familia 9 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Hernández Galicia, La Quina, fue condenado a 35 años de prisión por ”posesión ilegal de armas”. Junto con La Quina caerían todos sus allegados, encabezados por Salvador Barragán Camacho, acusados de acopio de armas y de asesinato en primer grado (nunca fueron acusados de corrupción o enriquecimiento ilícito, delitos que serían más fácilmente demostrables ante la justicia). La Quina, Barragán y otros 30 petroleros fueron encarcelados y destituidos de todos sus cargos en el sindicato petrolero, desplazados por un nuevo liderazgo esta vez encabezado por uno breve que Guzmán Cabrera) y luego eternamente por Carlos Romero Deschamps. Pero, Hernández Galicia fue AMNISTIADO en 1997.”(Wikipedia)”. Forbes dijo de él: “El arresto de “La Quina”, a quien según críticos se le sembraron pruebas en su contra, ocurrió tras evidentes diferencias con Carlos Salinas de Gortari. Quien impulsaba políticas consideradas neoliberales a las que Hernández se oponía”.

De hecho, ha sido frecuente en el PODER “PERJUDICIAL” en cerrar por años en la cárcel a gente del común y a algunos “importantes” sin probar su culpabilidad. y sacar a la gente cuando se les da la gana, con un “perdone usted es inocente una vez que el dinero ha pasado a mano de los jueces. También el propio Raúl Salinas de Gortari (1946) fue enviado a la cárcel 10 años y el 14 de junio de 2005. Salió absuelto del crimen de su excuñado y de todo lo que lo acusaban: “En el noticiero de Joaquín López-Dóriga donde acudió a brindarle su agradecimiento por un reportaje que aportó pruebas de un testigo llamado Fernando Rodríguez a quien le pagó 500 mil dólares la PGR”. Como se ve no es creíble el Poder Perjudicial: El escándalo del “hermano incómodo” inició en 1995, cuando fue detenido por el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, en 1994, y posteriormente acusado de “enriquecimiento ilícito”. En 2005, RSG dejó la cárcel. En 2013 fue exonerado. Y lo dejaron limpio y per-fec-to.

¡CARLOS SALINAS DE GORTARI TENIA MUCHO QUE HACER!: Transformar lo más pronto posible a México en una colonia neoliberal de los gringos. Traicionar incluso todo lo que había sido el PRI, de la mano de su amigo ¿Y jefe? Córdova Montoya que le enviaron los gringos para educarlo en materia de neoliberalismo. Ya tenía lista el nombre de su propio nuevo partido: SOLIDARIDAD. Pero no tuvo tiempo ni fuerza para imponerlo.

Vender o regalar todas las empresas públicas del país, todos los bancos a sus allegados por órdenes NEOLIBERALES. Y entre todas ellas destruir inexorablemente a Pemex que había levantado al 4º lugar de producción de crudo su director Jorge Díaz Serrano (1921-2010) bajo el gobierno López Portillo (1920-2004) y era el primer sostén de México y mantenía al gobierno. Se necesitaría un libro entero para contar como fue Carlos Salinas de Gortari destruyendo lo mayor industria nacional para poder transferirla a manos privadas NO SOLO NACIONALES. El mayor crimen en el caso fue robarle al país esa máxima riqueza. CONTINUARA…

