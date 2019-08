Plácido Domingo, acusado y acosado

En Estados Unidos, la Opera de Los Ángeles, que dirigía desde 2003, la de San Francisco y la de Filadelfia cancelaron las presentaciones previstas de Plácido Domingo porque ha sido acusado por 9 mujeres cantantes y una bailarina de “acoso sexual”. Entre ellas una sola dio nombre y apellido, una tal Patricia Wulf que trabaja hoy en bienes raíces. Domingo no la tocó físicamente, dijo Wulf, pero el comportamiento creó una atmósfera de miedo. Ay, ay, ay... Parece ser víctima del nuevo feminismo con toques políticos...

Los Angeles Times opina que “La investigación de acoso sexual contra Plácido Domingo, amenaza su legado de 60 años”. Director general de la Ópera de Los Ángeles a sus 78 Domingo ha actuado más de 4 mil veces, grabado más de 100 álbumes, cambiado de tenor a barítono y “logró una hazaña aparentemente imposible: cantar su papel número 150”. Si descanso, me oxido, es su lema. Sin embargo, las nuevas acusaciones de acoso sexual “empañan ese impresionante legado”.

Las cantantes dijeron a Associated Press que fueron acosadas sexualmente por Plácido Domingo en los años 80,90 y principios de la década de 2000. Les hizo insinuaciones sexuales no deseadas y trató de presionarlas para que tuvieran relaciones con él. Las que rechazaron esos avances perdieron su carrera, agregan.

¿Entonces por qué no dan su nombre ni emprenden un verdadero juicio contra él? El anonimato es de cobardes y falsos acusadores. Algunas declaraciones de sus agredidas son inefables y tontas.

“Durante tres años, dijo una, fue incómodamente cariñoso, la llamó a su casa, le puso una mano alrededor de la cintura cuando cruzaron entre bastidores y entró a los camerinos sin invitación”. Y confiesa a AP: “Finalmente cedí en el Hotel Baltimore en el centro de la ciudad y otra vez en el apartamento de Domingo en Los Ángeles”. Luego cortó el contacto físico y vio cómo su carrera en la Ópera de Los Ángeles se vino abajo, dijo me entregué y me acosté con él. Se me acabaron las excusas. Era como,”OK, supongo que esto es lo que tengo que hacer”. ¿Qué no supo decir no desde el principio?

La Ópera de Los Ángeles “contratará a un abogado externo” para investigar las acusaciones. “Creemos que todos los empleados y artistas deben ser tratados con respeto y sentirse seguros y protegidos en su entorno de trabajo”, dijo la compañía en una concisa declaración de cinco frases.

Domingo ha sido “una fuerza creativa dinámica en la vida de la Ópera de Los Ángeles y en la cultura artística de Los Ángeles por más de tres décadas. Sin embargo, estamos comprometidos a hacer todo lo posible para fomentar un ambiente profesional y de colaboración donde todos nuestros empleados y artistas se sientan igualmente cómodos, valorados y respetados”. Domingo emitió una declaración a AP, diciendo: “Las acusaciones de estos individuos sin nombre que datan de hace 30 años son profundamente preocupantes” (...) Sin embargo, reconozco que las reglas y normas con las que se nos mide hoy en día son muy diferentes de las que eran en el pasado.

Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré al más alto nivel”. Este tipo de mujeres” feministas” deben entender que le hacen más daño a la auténtica lucha y la ridiculizan.

Nacido en España en 1941, Plácido Domingo creció en México, fue al Conservatorio Nacional a estudiar piano y dirección de orquesta antes de ser conocido con sus padres, también cantantes.

Hace 30 años se mudó a USA después de cantar como profesional en México e Israel. Debutó en Nueva York en 1965. En la década de 1960 se casó con Marta Ornelas, ahora directora habitual de producciones de Ópera de Los Ángeles, que debe de estar bastante molesta con este rollo de acusaciones y poner en orden a su marido simplemente. El fue uno de los fundadores de Music Center Opera que se convirtió en Los Ángeles Opera en 1986.

Domingo tenía previsto actuar por todo Estados Unidos y Europa, pero la Orquesta de Filadelfia canceló su invitación a presentarse en su concierto de apertura de la noche del 18 de septiembre.

La Ópera de San Francisco canceló un concierto el 6 de octubre con Domingo celebrando el 50 aniversario de su debut en la compañía. La Ópera de San Francisco, dijo que está “comprometida con su fuerte política contra el acoso sexual y exige que todos los miembros de la compañía se adhieran a los más altos estándares de conducta profesional”.

PERO EUROPA NO CANCELA

La Scala de Milán confirmó ayer las presentaciones anunciadas de Domingo, incluyendo un recital el 15 de diciembre para conmemorar el aniversario 50 de su debut con la compañía. El Festival de Salzburgo fue el primero en reaccionar: no cancelará las presentaciones del tenor. Las actuaciones de Domingo en la Ópera de Viena, en la Ópera de Zurich en octubre y en la Ópera Real de Londres en 2020 siguen en pie.

Es muy importante para las mujeres del mundo que, seamos francas, han favorecido durante siglos el camino de cierta prostitución, que hoy evalúen lo que es la brava y admirable lucha sin caer en el tipo de excesos citados. Y den la cara, caramba.