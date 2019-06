¿Qué onda con Lagarde?

México tiene aprobada una línea de crédito flexible por 74 mil millones de dólares, desde noviembre del 2018 en el FMI, pedido por el genuflexo gobierno neoliberal priista ya muerto. El secretario de Hacienda Urzúa, que parece tener bien puestos los pantalones dice que este gobierno no tiene visos de utilizarlo. El país no le debe “ni un quinto” al FMI. La visita de Lagarde es para “la promoción de las mujeres en la vida pública”, y “porque quiere conocer México, le gusta mucho México y respeta mucho a México”. Sí, como no. Tan lindo el FMI. Urzúa agregó repetitivo: “Nosotros no le debemos un quinto al Fondo Monetario Internacional, al contrario, el Fondo Monetario Internacional nos considera tan solventes que somos, probablemente, uno de dos o tres países a los que dice: ‘Si algún día necesitas dinero nada más dime”. Ok, pero mejor no.

Se trata del endemoniado FMI, aún vivo hijo de Bretton Woods que se ha vuelto a imponer en el Cono Sur y tiene de rodillas otra vez a Suramérica so pretexto de “ayudar” a los países pobres… pero con muchos recursos naturales y poco patriotismo de sus gobernantes. Y que no nos cuente Christine Lagarde, su directora gerente, impuesta por el traidor expresidente francés Sarkosy. Vino ella a ver si otra vez el FMI nos cogía (en el sentido de atrapar y en el otro) con alguna nueva deudota. “La más americana de todas las francesas” la llaman en su natal Francia, y es que se niegan a entender que americanos somos todos los habitantes del con-ti-nen-te. En otros países ya llaman estadounidenses a los gringos que aún no le han encontrado nombre a su gran país y siguen con “la doctrina Monroe América para los americanos”. Pero c’est fini, diría AMLO.

LA QUE HOY “NO PEGÓ SUCHICLE”

En argot o Mexican slang esto significa no “salirse con la suya”. No fue por fortuna el caso de la derechista Lagarde esta semana. Aprovecho el viaje, mexicanos, para recordarles, que en el último momento del gobierno espurio de Calderón, éste le dio al FMI a través de esta señora 10 mil millones de dólares de las reservas monetarias de México. ¿O no fue así, secretario Urzúa?

Contralínea dice que fueron casi 15… Provinieron sin duda de la gran producción del Pemex de entonces _ese que no servía _, y del alto precio internacional del petróleo. El episodio de “generosidad mexicana” citado antes se dio en Baja California en la reunión del Grupo de los 20. Sí, buena parte de nuestros excedentes petroleros fueron a dar al FMI de la visitante y a los bolsillos del par de inmundos presidentes panistas que tuvimos. ¿Quién va a ver este asunto de hiper corrupción que NO olvidamos muchos? ¿Y qué la muy planeada destrucción de la citada Pemex por Salinas & Co no es también crimen de lesa patria? Calderón, por otra parte propuso que México se llame simplemente México y no “Estados Unidos Mexicanos”, nombre juarista al gusto de ya saben quién pero correspondiente a un momento muy diferente de la historia. Apoyé la propuesta en su momento y la retomo. No me ciega la antipatía innegable que siento por Calderón.

DOS FRANCESES EN EL FMI

En fin, Christine Lagarde, para volver al tema, es la primera mujer a la cabeza del FMI. Nació en Francia el 1º de enero de 1956. Se convirtió en la undécima directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Le dieron la Legión de Honor en julio de 2012. Se casó varias veces, etc.

Recientemente fue criticada por haber dicho una tontería neoliberal en calidad de banquera: “Los viejos cuestan demasiado” y ¿qué hay que hacer, señora? ¿Cuál es su propuesta? A menos que sea esquimal y se los abandone en la nieve para que sirvan de alimento a los osos … Pero aquí no hay nieve ni mal corazón. Lea a Platón, madame. Quizá leofrezca ideas menos primitivas y neoliberales que las que tiene. “Fue en Egipto donde surgió el vocablo anciano, resultante de la voz egipcia en (manifestación divina) y Heh (suma de años). Por su largo vivir y experiencia, era considerado portador de gran saber por lo que merecía respeto y deferencia, estimaciones que más tarde llegarían a Grecia”. No hay más opciones que dar a todos la posibilidad de seguir siendo lo mejor que puedan y que enseñen a los más jóvenes lo que solo la vida y la experiencia enseñan, pues han tenido el tiempo de aprender. ¿Costar o no costar es lo único que importa al FMI? A mes 86 ans, 24 de plus que vous, madame Lagarde, je me permets de vous répondre MERDE, au nom des vieux du monde que vou allez vite rejoindre. MD

Como líder del FMI, un hombre progresista de izquierda, al que le gustan demasiado las mujeres, tras ser acusado de intento de violación por parte de una limpiadora de un hotel en Nueva York en 2011, le dejó la chamba.

Lagarde suplantó a alguien que quería cambiar al mundo hacia uno más justo y libre DEL LÁTIGO DESTRUCTOR DEL DÓLAR, que ella apoya. Strauss-Khan vio destruida su carrera, que podía haberlo llevado nada menos que a la Presidencia de Francia, por socialista básicamente. Y de ahí surgieron otras de proxenitismo en la propia Francia. El caso es que sin entrar en el berenjenal de los asuntos sexuales, es evidente que los neoliberales ultra derechistas, apoderados del mundo hoy como antes, usan el tema sexual para destruir a sus críticos, ya sean políticos como Strauss-Khan o como en el del gran periodista australiano Assange al que también le enviaron prostitutas a que “las violara”. Para su vergüenza hoy Lenin Moreno nuevo presidente de Ecuador, lo entrega a los canes de Trump ¿qué no abusa él mismo de las mujeres? En cuanto al movimiento femenino

“Me too” que está utilizando el método, a ver si se pone las pilas.

¿A cuántos que se oponen a la total dominación del mundo por el DÓLAR no han destruido los hipócritas neoliberales usando en política el sexo y sus vicisitudes, para criminalizar a sus críticos?