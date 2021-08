¿Se acuerdan quién nos llamó “la dictadura perfecta”?

Lo bueno de vivir mucho tiempo, como es mi caso, es LA RISA que te puede provocar el desarrollo de la Historia de la Humanidad. Hay tales ridiculeces que no te las acabas. Por ejemplo, el título del artículo de hoy pretende llevarte a un pasado no tan lejano, pero si sumamente jocoso.

Por fortuna el México de entonces está desapareciendo. Pero veamos:

Érase que se era un cierto peruano (Arequipa- Perú, 28.3.1936) que algún día (1993) se convertiría en “gachupín” que no en “español”- Su “glorioso” nombre es Mario Vargas Llosa (creo que antes de ser completamente “gachupín” se había ya convertido en premio nobel de quien sabe qué, porque no lo quisieron hacer presidente en su país latinoamericano y fue a chillar a la madre patria, España).

Hoy 12.8.2021 lo recuerdo porque estoy escribiendo mis últimos libros políticos en 5 tomos que llamo “México Neoliberal: Salinas y sus Títeres” (podrás leerlos en algún futuro próximo en Amazon) y me acordé de él porque por fin se acabó él México que Vargas Llosa llamó correctamente “La Dictadura Perfecta”. Ya no tenemos Dictadura ni perfecta ni imperfecta a diferencia de España que sigue en el atraso “casi” total.

Para que se mueran de la risa, queridos lectores con el que alguna vez fue divertido escritor, que dijo y dijo BIEN:

México “Es la dictadura perfecta”. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”, expresó nuestro héroe de hoy, Vargas Llosa: “ La dictadura camuflada”. “Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que será inamovible”.

¿Qué tal?

Te equivocaste, Varguitas. Perdón, hoy te llamas, me acabo de enterar, ILUSTRÍSIMO SEÑOR MARQUÉS DE VARGAS LLOSA debido al Rey de España, papi del actual BORBÓN que es bastante solemne y no especialmente elocuente.

Juan Carlos I de España (Roma, 5 de enero de 1938) fue rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 18 de junio de 2014, fecha de su abdicación. A las 00:00 del 19 de junio, su hijo Felipe VI accedió a la jefatura del Estado. Tras su renuncia, Juan Carlos continuó usando el título de rey, con carácter honorífico, y pasó a ser capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva, aunque sin ejercer funciones constitucionales. En 2019 se retiró oficialmente de la vida pública e institucional.

Como se ve la Humanidad no deja de ser ridícula, pero por fin nosotros los mexicanos que hemos sobrevivido a tanta ridiculez estamos siendo por fin un pueblo bastante inteligente -no se equivoca AMLO- por más que hable demasiado y solo hay unos cuantos tarados que se aferran a permanecer en siglos anteriores y seguir apabullándonos sin buen éxito.

Hoy por hoy México es un país sobresaliente e independiente con todas sus riquezas y pobrezas bajo control.

En lo personal, me divierte mucho el presidente AMLO cuando pone en su lugar más que a los propios Gringos a los GACHUPINES ya que ambos pretenden aún hacernos creer que somos UNA COLONIA.

Hoy el presidente creando fuentes de trabajo sin excluir las inversiones extranjeras que nos benefician, nos hace más independientes gracias a la creación entre muchas más de refinerías que producen los derivados del petróleo que ya no compramos al extranjero puesto que los tenemos en casa.

¿Qué dirá hoy de nosotros el ahora EL MARQUÉS VARGAS LLOSA?