Un artículo antiguo, muy actual

El 23 de mayo de 2019 el periódico Reforma (con R), publicó la lista de periodistas que recibieron mucho dinero, vulgo “chayote”, del presidente prianista de México (2012-2018) Enrique Peña Nieto. Reproduzco la lista original con la misma sorpresa que posiblemente sientan los lectores y espero que no se enojen estos personajes, pues algunos fueron mis amigos antes de 1991 cuando los Salinas de Gortari me expulsaron del Excélsior. Me ausenté casi 3 años de la mayoría de los periódicos, pero Jorge Meléndez me rescató para otros diarios, recuerdo que eran de los Cantón Zetina, para escribir “cuentos políticos”. Y después Pedro Sol y Alejandro Ramos Esquivel me invitaron a volver a la prensa, al (magnífico de entonces) Financiero de mi amigo Rogelio Cárdenas, cuya familia lo vendió después de su prematura muerte a los enemigos. En ese periódico conocí a otros periodistas coincidentes en ideas.

Al autoexiliarme en el año 2000 a Acapulco, me olvidaron. C’est la vie, así es la vida, dicen los franceses.

EL PROPIO PERIÓDICO “REFORMA”, corazón de México”, publicó el 23 de mayo de 2019 la siguiente lista:

“El monto de lo entregado en recursos públicos a los periodistas fue de mil 81 millones 715 mil 991 pesos, entre gastos de publicidad, de comunicación y “otros servicios.”

-El que más recursos obtuvo fue Joaquín López Dóriga, que con cuatro de sus empresas se embolsó 251 millones 481 mil pesos. -Federico Arreola, que recibió vía Periódico Digital Sendero, 153 millones 578 mil 253 pesos. -Enrique Krauze, que con su editorial Clío y su revista Letras Libres, obtuvo del gobierno de Peña Nieto 144 millones 80 mil 995 pesos. -Mario Beteta con 74 millones 571 mil 100 pesos. -Beatriz Pagés con 57 millones 204 mil 346 pesos. -Callo de Hacha (Jorge Roberto Avilés Vázquez) con 47 millones 389 mil 112 pesos. -Francisco Garfias, Ana María Salazar, Daniel Moreno, Francisco Rodríguez y César Romero con una empresa llamada Commercial Media Bizcom S.A. DE C.V. recibieron 37 millones 691 mil pesos. -Raymundo Riva palacio 31 millones 138 mil 703 pesos- Ricardo Alemán 25 millones 851 mil 109 pesos. -Adela Micha 24 millones 365 mil 501 pesos. -Luis Soto 23 millones 631 mil 357 pesos. -Pablo Hiriart (sobrino de Pinochet) con 22 millones de pesos. -Salvador García Soto millones 149 mil 942 pesos. -Jorge Fernández Menéndez 19 millones 776 mil 381 pesos. -Rafael Cardona 15 millones 814 mil 265 pesos. -Roberto Rock con 15 millones 819 mil 516 pesos. -Francisco García Davish 14 millones 369 mil 481 pesos. -José Cárdenas 12 millones 533 mil pesos. -Raúl Sánchez Carrillo 11 millones 67 mil pesos. -Eunice Ortega 10 millones 607 mil pesos. -Maru Rojas 9 millones 554 mil 903 pesos. -Guillermo Ochoa 8 millones 178 mil pesos. -Martha Debayle 8 millones 123 mil pesos. -Francisco Cárdenas 7 millones 853 mil pesos. -Ricardo Rocha 4 millones 628 mil pesos. -Paola Rojas 6 millones 7 mil pesos. -Yazmín Alessandrini 4 millones 289 mil pesos. -Eduardo Ruiz Healy 4 millones 242 mil pesos. -Beto de Tavira 2 millones 495 mil pesos. -Nino Canun un millón 636 mil pesos. -Salvador García Soto 412 mil 315 pesos”. ¡Tan Tan!

CONSTE QUE LA FUENTE ES REFORMA. ¿O “DEFORMA”?

ESTAMOS EN OTRA ÉPOCA. Pero algunos parecen no darse cuenta que “ya no es lo mismo”, como dice a cada rato López Obrador. Piensan que “nada se ha podido cambiar”. Los muchos millones de mexicanos que votamos por EL CAMBIO seríamos “a sus ojos” unos imbéciles acarreados. No hay tal. Jamás pudimos antes lograr una verdadera elección democrática: Nos tragamos a cualquier “tapado”, nos guste o no.

Pero sea cual sea nuestro nivel social y profesión nos unimos por fin alrededor de un proyecto de nación que ahora pretenden desacreditar aquellos a los que vencimos. Y -es increíble- el ahora si el “DEFORMA” y tienen la ilusión malévola de que México vuelva a su vergonzoso pasado político PRIANISTA-SALINISTA.

Somos más de 30 millones de votantes los que ver-da-de-ra-men-te elegimos a López Obrador. Pero no sabremos a ciencia cierta cuantos porque Lencho Córdova, director del INE, no es de fiar y prefirió el dinero sucio de Calderón, al honor de ser hijo del gran hombre que fue su gran padre politólogo e historiador Arnaldo Córdoba (1937-2014), al que le daba vergüenza este hijo traidor.

Lo bueno, lo excelente es que por primera vez en la Historia, México tiene hoy un

presidente en verdad electo por el pueblo. Y un señalamiento tanto al Presidente como a sus enemigos: El pueblo de México es un pueblo multifacético al que pertenecemos ciudadanos de diferentes orígenes a los que les interesa su país, no nada más los Chichimecas u otros indígenas originarios de estas tierras a los que los invasores les robaron su territorio. De ellos se burló en una famosa llamada telefónica el atrasado Lencho Córdoba, director del INE por 9 años elegido por la cámara de diputados en tiempo de Peña Nieto.

No podrán hacernos retroceder a los tiempos corruptos: AMLO Y EL CONGRESO actual lograron leyes nuevas en el país. Se borraron las incursiones legislativas neoliberales de los vendepatrias que deformaron la Constitución. (El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguientedirección. https://guerrero.quadratin.com.mx .LO DIVERTIDO ES QUE HOY 2021, todos los periodistas y periódicos citados están que truenan contra el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y por un GRAN EQUIPO MIXTO y creen que ya se olvidó lo que antes publicaban. Pero no hay tal como pueden verlo en este muy anterior articulo mío.

No nos interesan “los millones de pesos” aunque estemos la mayoría fritos por la situación difícil de salud y económica que padece nuestro país. Nos interesa antes que nada que México cambie, se higienice, crezca mental y espiritualmente. El gran equipo de este gobierno, con las dificultades evidentes, lo está logrando.