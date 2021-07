Un día especial

El 1º de agosto de 2021 puede ser un día que quede plasmado como una luminosa fecha histórica para México. La prueba de que, por fin, sin ambages ni mentiras, México es un país verdaderamente democrático y participativo.

O puede pasar como un día de consulta, frustrada y hasta ridiculizada, como quisiera el INE, Instituto Nacional Electoral, al inmundo servicio de los miramones y mejías. El destino de esa fecha está en manos de los ciudadanos del país.

En el Continente Americano, México es el uno de los pocos países que desde Porfirio Díaz -es decir al principio del siglo XX- nunca osó actuar contra un presidente por evidentemente sinvergüenza y pésimo político que fuera o hubiera sido como es el caso de los últimos 5 presidentes neoliberales que serán juzgados por el pueblo en la encuesta del próximo domingo, 1º de agosto de 2021.

La Constitución original dice que el presidente solo podrá ser juzgado por traición a la patria. Pero estaría por verse qué se considera “TRAICIÓN A LA PATRIA… Por que lo que hicieron los cinco presidentes neoliberales en conjunto y uno por uno podría llamarse mucho peor que eso. Seria cuestión de que la gente docta y libre de este país inventara un nuevo vocablo para la traición multitudinaria de varios gobiernos.

¿VIVAN LOS INTERMEDIARIOS?

Al principio después de la elección de 2018, los vencidos estuvieron aparentemente tranquilos. Sin duda creyeron que era “más de lo mismo” y que lo que quería Amlo era “llegar” y punto. Pero pronto se dieron cuenta de que no había tal y cuando empezó a quitarles a muchísimas asociaciones de todo tipo que se habían sido gestando para apoderarse del presupuesto nacional, para quedarse con el dinero del gobierno, haciéndose pasar además por “buenísimas” personas, la conducta cambió muy pronto. AMLO empezó a ser atacado, insultado, agraviado, cuando envió por primera vez dinero del presupuesto DI-REC-TA-MEN-TE AL PUEBLO. Sin los “amables mediadores” como era costumbre. Y el griterío de los frustrados “entregadores del dinero” empezó a aturdir a medio mundo. Pobrecitos les estaban quitando su manera de “hacer el bien”.

TRAIDORES A LA PATRIA

Los 30 millones de ciudadanos que participamos en la histórica elección de 2018 de López Obrador fue precisamente porque sabíamos la clase de traidores a la patria que habían sido siempre los citados miramones y mejías de antes y de este siglo de frustrados derechistas unidos descaradamente en PRIAN-PRD. Y en principio, no pudieron decir ni PÍO.

La BBC dijo. “López Obrador arrasa en las elecciones presidenciales de México y dice que no va a instalar una dictadura “abierta o encubierta”. “El nuevo proyecto de nación buscará una auténtica democracia y no una dictadura abierta ni encubierta.

Los cambios serán profundos, pero con apego al orden legal”. (AMLO).

¡Y lo han sido hasta la fecha!

Cumplió en estos años punto por punto. Y eso es lo que los tiene parados de pestañas a los derechistas sinvergüenzas porque simple y sencillamente no pueden ya a hacerse “los elegantes y generosos” de las altas esferas y seguir nada más y nada manos que ROBANDO al pueblo. No pueden llenarse los bolsillos “haciendo el bien” con el dinero del presupuesto pues el gobierno lo envía a quien más lo necesita y somos todos los que recibimos esos apoyos los que en verdad este 1º de agosto volvemos a votar en pro del primer presidente electo que realmente México ha tenido y a solicitar que se castigue a los que no lo fueron.

LO PEOR DE CADA UNO DE LOS CINCO

Lo encontrarán en los libros “México Neoliberal, Salinas y sus Títeres” a publicarse en Amazon entre otros espacios. Pero por lo pronto veamos algunas de sus muy conocidas acciones contra México de Carlos Salinas de Gortari.

a) Llegó a la presidencia en forma espuria. El vencedor de las elecciones de 1988 fue Cuauhtémoc Cárdenas.

b) Por poco dinero para el erario, Salinas vendió a sus amigos el 63% las empresas del país.

c) Al llegar él, había una sola persona en la lista de las más ricas del mundo (el empresario Garza Sada de Monterrey). Al salir, había 23 familias hipermillonarias.

d) Los que votaron por él fueron acabados.

e) En su importante encomienda gringa de acabar con Petróleos Mexicanos prohibió la refinación del crudo en México y atacó a las que había en cambio para tal efecto compró la refinería Shell Oil a la inglesa - holandesa de Deer Park.

Su sexenio terminó peor con una impresionante cadena de muertes extrañas nunca debidamente analizadas: En 1993 en el aeropuerto de Guadalajara del arzobispo Posada de Ocampo. Posteriormente el atroz asesinato del propio candidato del PRI Luis Donaldo Colosio y un poco más adelante el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.

Dejo las finanzas de México en grave estado de descomposición y le paso a la estafeta a Ernesto Zedillo Ponce de León. Tanto así que el entonces presidente Clinton presuntamente le prestó 70 mil millones de pesos.

Está época de México debe ser seriamente investigada ahora que tenemos otro tipo de gobierno por lo pronto amigos que si creemos en un país independiente y estimable debemos recordar que AMLO no obstante la terrible pandemia y mucho más, no ha querido endeudar un ni con un centavo más al país. Se ha salido del grupo de naciones esclavas además de haber otorgado a sus ciudadanos una mayor seguridad y bienestar. Y esto sin lo pleitos y sombrerazos acostumbrados. Nos vemos el domingo en las urnas busca la tuya con tu credencial de elector.

