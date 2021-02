¿Y quién es Biden?

El presidente gringo, Joe Biden, habló por primera vez por teléfono este miércoles (10.02.2021) con su homólogo chino, Xi Jinping. Los dos líderes hablaron, sobre la pandemia de COVID-19 y los “desafíos comunes” que representan la seguridad sanitaria mundial y el cambio climático. Pero …

En la llamada, míster Biden expresó sus “profundas preocupaciones” por las prácticas económicas “injustas y coercitivas” de Pekín, por la represión en Hong Kong y por las “violaciones a los derechos humanos en Xinjiang, región donde habita la minoría musulmana de los uigures. ¿Ajá, ya desde ahora empezó el gobierno gringo a regañar al gobierno chino? Por lo pronto no muy diplomático que digamos este míster ….

_Más temprano Biden estuvo por primera vez, desde que es presidente, en el Pentágono, donde anunció la formación de un grupo de trabajo especial del Departamento de Defensa sobre China y ordenó una revisión inmediata del enfoque estratégico del ejército ante Pekín. MY GOD! ¿ya empezamos otra vez?

_ Dijo que la revisión de la estrategia con Pekín es crucial para “poder trazar un camino sólido hacia adelante en asuntos relacionados con China que requerirán un esfuerzo de todo el gobierno”. Van a extrañar los chinos a Trump…

_ “Tenemos que hacer frente a los crecientes desafíos que plantea China para mantener la paz y defender nuestros intereses en el (océano) Indo-Pacífico y a nivel mundial”, añadió Biden. ¿Qué no le estará declarando la guerra a China?

_El nuevo grupo de trabajo tendrá 4 meses para presentar evaluaciones y recomendaciones sobre la estrategia militar de Estados Unidos respecto a China, incluyendo áreas de tecnología, estructura de fuerzas y las relaciones bilaterales de defensa con Pekín. Bueno…Bueno…¿Que no tendrá a Hillary de asesora? No olvidemos que es la culpable directa de la situación de Honduras que perfectamente funcionaba con el presidente Manuel Zelaya, pero horror, era de Izquierda. El apoyo de Hillary Clinton al golpe de Estado contra Zelaya marcó un camino de violencia en Honduras.

_El mandatario “demócrata” dijo que la revisión del Pentágono debía ser respaldada por ambos partidos políticos y el Congreso, así como por los aliados y otras asociaciones. Oigame, mister, President. No sé si todos los latinoamericanos estarán de acuerdo con sus amenazas, pero en lo particular muchos mexicanos no lo estamos.

_”Así es como, afrontaremos el reto de China y nos aseguraremos de que el pueblo estadunidense gane la competición en el futuro”, dijo. Biden también trató de romper con las políticas de su predecesor Donald Trump, prometiendo a las fuerzas de defensa estadunidenses mantener la política interna fuera de la seguridad del país”.

Muy su derecho de decir todas las tonterías que quiera, pero este señor no se ha dado cuenta que más allá de China y Estados Unidos existen en el planeta 194 estados soberanos. Uno de ellos aquí junto a USA. Y no es factible si se hiciera una encuesta en México como nos han enseñado afortunadamente a hacerlo que los mexicanos interrogados estarían de cuerdo en otra guerrota entre USA y China. Trump podría tener todos los defectos que, quieran, pero no estaba tan loco en casos como esta terrible posibilidad de más enfrentamientos entre potencias.

_De igual forma, Biden anunció medidas contra la junta militar de Birmania, incluyendo el congelamiento de sus activos en territorio estadunidense tras el golpe de Estado de la semana pasada, mientras los birmanos volvieron a protestar por quinto día consecutivo contra el ejército pese a la violenta represión. PÉSIMO LO QUE HACE EL GOBIERNO BIRMANO. Pero demasiado pronto el congelamiento de la lana que tiene en USA… Money, Money, Money.

MÉXICO YA NO ESTÁ TAN SOMETIDO A LOS GRINGOS

_Fue de DW, la cadena alemana que no es precisamente la infantil CNN, la que transmitió este tipo de inquietudes recogidas aquí.

México es el segundo socio comercial de USA, OK, pero está hoy por hoy entre las 12 mayores economías del mundo y es una de las más abiertas al exterior. “En 2019, sus importaciones y exportaciones sumaban el equivalente al 72% del PIB del país, un índice, conocido como “de apertura”, que en 2018 había marcado su máximo histórico rozando el 76%. De las veinte mayores economías del mundo, solo Alemania y Tailandia tienen un índice de apertura mayor al mexicano, según el Banco Mundial”.

Por otra parte se informa que las exportaciones mexicanas han ganado en el mercado gringo hasta unos 4.660 millones de dólares adicionales al trimestre, “afianzando al país y mejorando su situación relativa para afrontar el impacto sobre el comercio mundial de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y las medidas para contenerla”.

Pero la pregunta es ¿Está dispuesto nuestro país a aliarse a un posible grave enfrentamiento con China para apoyar los “sueños de opio” del incipiente gobierno “democrático” del vecino país? . Biden está furioso porque el nuestro gobierno no ha querido endeudarse más de lo que ya lo dejaron los neoliberales con los bancotes del rico vecino. Eso ha hecho que México sea un país más libre.

Viva la política independentista de AMLO que está resistiendo como siempre debieron hacerlo los presidentes mexicanos de no haberse vendido por dinero a los gringos.