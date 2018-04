¡Manual del votante idiota…!

No había ocurrido en otras elecciones. Hoy, los votantes mexicanos acudirán a las urnas con los sentidos alterados por exitosas campañas de odio y violencia en redes, las que al final parecen haber creado mutantes con los ojos en la nuca y las neuronas en las tripas.Mutantes atrapados en las redes en donde suelen ver el mundo al revés. ¿Lo dudan? ¡Va el manual del votante mutante, o votante idiota.1.- El votante idiota es un furioso antipriista que pregona que nunca sufragará por el tricolor pero que —en el mundo al revés de las redes—, propone votar por Morena, copia de lo peor del viejo PRI, ya que en sus filas tiene joyas como Manuel Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia, Elba Esther Gordillo…2.- El votante idiota dice que AMLO es el candidato antisistema, pero cierra los ojos a una grave contradicción: por décadas, AMLO ha vivido del sistema, del dinero público, sin trabajar, junto a toda su prole.3.- El votante idiota aplaude cuando AMLO se compara con Juárez, pero guarda silencio cuando Obrador promete traer al papa para que atienda la violencia y la inseguridad: un grosero antijuarismo.4.- El votante idiota hace mofa del dominio limitado del inglés por parte del presidente Peña Nieto, pero no quiere ver que López Obrador con dificultades habla español.5.- El votante idiota hace mofa de que Peña Nieto no supo el nombre de tres libros que haya leído, pero enmudecen cuando sabe que AMLO tardó casi dos décadas en obtener un título universitario.6.- Los votantes idiotas se quejan de la violencia y el crimen, pero son los mayores consumidores de “churros” de mota, “líneas” de coca y del “pinchazo” de meta.7.- El votante idiota censura que los gobiernos de Calderón y Peña combatieron al crimen con la fuerza del Estado —Marina y Defensa—, pero aplauden que AMLO prometa perdonar a los criminales, a los barones de la droga, traficantes de personas, tratantes de blancas, secuestradores y matarifes.8.- El votante idiota aplaude, también en este caso, el juarismo de AMLO, pero no quiere ver y menos entender que cuando un obispo negocia con el crimen organizado está cometiendo un delito, delito que aplaude López Obrador9.- El votante idiota aplaude la chabacana mentira de quitar la pensión a expresidentes, pero se queda callado sobre la escandalosa pensión con la que todos los mexicanos mantenemos a la familia de AMLO a través de Morena.10.- El votante idiota comparte la promesa de AMLO de “combatir la violencia con abrazos, no con balazos”, pero nada dicen de la violencia y el odio desatados por la CNTE; callan el escándalo de los 80 candidatos a puestos de elección popular asesinados desde que arrancó el proceso electoral.11.- El votante idiota festeja hasta el delirio el video en donde “Amlovich” dice estar esperando a “los rusos”, pero se quedan callados cuando Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, reconoce ante el Congreso de Estados Unidos que los rusos ya penetraron la elección mexicana a través de Facebook.12.- El votante idiota aplaude la promesa de AMLO de mandar al IMSS y al Issste a todos los servidores públicos —¡para que vean lo que se siente!—, pero aplauden que AMLO se atienda en uno de los hospitales privados más costosos.13.- El votante idiota comparte la expresión de fastidio de su líder cuando dice “ya chole con Venezuela”, pero cierran ojos, oídos y “entendederas” ante las evidencias lapidarias del vínculo que tiene toda la claque lopista con la Venezuela dictatorial de Nicolás Maduro.14.- El votante idiota condena la ineficacia del gobierno federal en el combatir el crimen organizado y la violencia, pero guarda silencio cuando el portal anónimo “Pejelicks” revela pruebas sobre vínculos familiares de AMLO con el narcotráfico.15.- El votante idiota se queja de la corrupción de los malos gobiernos del PRI, pero cierra los ojos ante la corrupción y el deplorable gobierno de AMLO en el entonces Distrito Federal.16.- El votante idiota critica, con toda razón, las corruptelas de gobiernos del PRI como César y Javier Duarte, entre otros, pero cerró los ojos ante las raterías de René Bejarano, Gustavo Ponce, Carlos Ímaz y del mítico Nico, el chofer de AMLO, que es un feliz potentado gracias al dinero público.17.- Con toda razón, el votante idiota desprecia todo lo que está emparentado con el PRI, pero cierra ojos y oídos a una verdad lapidaria: Margarita Zavala y José Antonio Meade son los únicos candidatos que no han militado en el PRI.¿Algún día abrirán los ojos los votantes idiotas? Los cachorros abren los ojos a los 30 días de nacidos. ¡Muchos ciudadanos nunca los abren!Al tiempo.