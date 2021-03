Maravilla somos

Esta lucha que cada mujer lleva desde su trinchera para todas tener derechos, oportunidades y simplemente la libertad de ser

Hablar de la mujer es un tema que me encanta sobre todo porque es un campo que me manejo, es lo que soy.

Pero más de ser lo que soy, veo a las grandes mujeres de mi vida y no me queda nada más que asombrarme, porque la realidad es que no hay nada ni nadie que se le compare; con el simple ejemplo que no hay máquina ni computadora, ni diseño que dé vida como la de una mujer a su bebé, y si nos ponemos a pensar, nadie estuviera leyendo esto si no hubiera una mujer detrás que les diera a luz.

En fin, en algún ejercicio de asociación de palabras me pusieron la palabra mujer, a la cual yo asocié con maravilla. Algunos pensarán que por la superheroína y probablemente a primera instancia así lo fue.

Pero después me tomé la libertad de buscar la definición de maravilla, la cual es “suceso o cosa extraordinaria que causa admiración”. Lo que para esto me dejó pensando, se dice que hay siete maravillas del mundo (o catorce si cuentas mundo antiguo y mundo moderno), pero la realidad es que las maravillas del mundo nos codean todos los días. Sobre todo porque no es mentira cuando decimos que lo podemos todo. Podemos ser astronautas, matemáticas, abogadas, estudiantes, sustento de la familia, esposa, madre, trabajadora y un sin fin de cosas más... PODEMOS. No necesariamente tenemos que ser todas, no necesariamente tenemos que tener un orden.

Este marzo (y siempre) es para unirnos y admirarnos entre nosotras, pero sobre todo para acompañarnos entre nosotras en esta lucha que sigue en el mundo.

Hay que ser esa extraña que se convierte en amiga en el baño del antro, esa que ayuda simplemente porque están en la misma situación (o en algún momento lo estuvieron).

Hay que ser aliadas, amigas, hermanas. Porque no seremos machos, pero somos muchas y de todas las cosas que sí somos, somos una maravilla.

Ana en Rose.