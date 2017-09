Marcha atrás de cementeras a alza de julio en arreglo con CMIC y Canadevi y a futuro diálogo abierto

* En FINE sólo cuotas insuficientes de sofipos; Guajardo con cuarto de junto y el lunes Conago; Concanaco por mesas en TLCAN; 80% de mexicanos reprueban vialidades.

LA SEMANA PASADA la Concamín que preside Manuel Herrera Vega dio a conocer que se llegó a un acuerdo entre el rubro del cemento, el de construcción y por supuesto vivienda.



Tras casi dos meses de negociaciones y unas mesas de conciliación que facilitó Concamín, básicamente se informó que los involucrados convinieron estabilizar los precios del cemento.



Como nunca las 6 cementeras que hay en el país, esto es Cemex que lleva Fernando González, Holcim de Rodolfo Montero, Cruz Azul de Guillermo Álvarez, Chihuahua de Federico Terrazas, Moctezuma que dirige Fabrizio Donegá y Fortaleza a cargo de Jaime Rocha Font, quedaron expuestas ante la presión de dos de los rubros que son nodales en lo que es su demanda cotidiana.



En la Cámara de la Construcción (CMIC) a cargo de Gustavo Arballo y la de vivienda, es decir Canadevi que preside Carlos Medina había la firme decisión de iniciar un expediente por prácticas anticompetitivas en Cofece de Alejandra Palacios.



Incluso se hicieron sondeos con Economía de Ildefonso Guajardo para importar y así contrarrestar los altos precios internos del cemento.



La gota que derramó el vaso fue una segunda alza en julio, equivalente al 12% y que se sumó a otra de enero del 15%.



Constructores y desarrolladores de vivienda no encontraron justificación alguna del nuevo incremento por lo que se activaron los tambores de guerra.



Por fortuna se concilió y los miembros de Canacem que preside Mauricio Doehner convinieron con sus contrapartes en trabajar para que los precios del cemento y otros derivados converjan hacia precios globales.



Pero lo más importante del arreglo es que las cementeras dieron marcha atrás con sus clientes para lo que hace al segundo incremento de julio.



Cuidándose las formas para no infringir la ley de competencia las cementeras aceptaron mantener los precios para no lastimar a las constructoras que no atraviesan por su mejor momento.



Las desarrolladoras de vivienda tuvieron que asumir un recorte de los subsidios en el presupuesto 2017 y han hecho esfuerzos por mantener el tren de edificación de nuevas viviendas en los niveles del 2016.



Como consecuencia de lo negociado el INPC de julio no reflejó ningún alza del cemento y las empresas ya no tuvieron presiones por ese lado.



Se acordó en que las mesas de trabajo se mantengan abiertas de forma permanente para revisar a futuro cualquier señal que en lo que hace al cemento no corresponda con la realidad.



Así que un convenio con sustancia que atendió la principal preocupación de las constructoras y que abona para afianzar añejos vínculos.



* * *



AUNQUE HAY CIERTAS evidencias de información estadística dudosa de la gestión de Alexis Villanueva en FINE Servicios S.C., federación que agrupa desde Querétaro a 12 sofipos, la problemática en esa institución por la que tuvo que intervenir la CNBV que comanda Jaime González Aguadé, se debe a que en realidad no se actualizaron las cuotas. Hay que reconocer que la supervisión no fue fina. En ese sentido lo que se cubrió por varios años fue insuficiente, de ahí la aportación obligada de 9.5 millones de pesos que ya se concretó. Recién hubo además una actualización de cuotas de la CNBV y los 722 mil pesos que debe cubrir FINE en general y no cada sofipo, corresponden al pago del último cuatrimestre a razón de 180 mil pesos mensuales, 7 mil pesos más. Con respecto a las acciones legales contra Villanueva, básicamente son porque más allá de que no aceptaba su cambio, se apropió de activos, entre ellos un auto y equipo de cómputo. El trabajo para transparentar los números de FINE está a cargo de César Gustavo Loeza, quien es el nuevo timón de esa sociedad civil que incluso busca sumar otros miembros. Por cierto que Luis Felipe Mariscal Magdaleno sólo fue consejero de FINE por Caja Libertad, o sea nada que ver.



* * *



MÁS ALLÁ DE los temores, las palabras “éxito y progreso” que están en la declaración de Ildefonso Guajardo, Robert Lighthizer y Chrystia Freeland denotan el balance de lo que fue la segunda ronda del TLCAN. Ayer por la tarde el propio Guajardo se reunió con el “cuarto de junto” que lleva Moisés Kalach para determinar directrices. El titular de Economía también presentará un balance el lunes a la Conago que encabeza Miguel Ángel Mancera.



* * *



Y SI DEL TLCAN se trata hay algunos temas que se podrían atragantar en la negociación del comercio electrónico, entre ellos un aumento de la franquicia para adquirir importaciones por esa vía, que hoy está en 50 dólares. Concanaco ha estado muy activa en el tema vía Enrique Solana y Ricardo Navarro Benítez. De hecho se conoce que el organismo busca tener la coordinación de algunas mesas para la tercera ronda en Ottawa.



* * *



EL INSTITUTO MEXICANO del Cemento y Concreto (IMCYC) que lleva Roberto Uribe presentará hoy los resultados de un estudio sobre percepción del estado de las vialidades urbanas en México. En este primer esfuerzo se encontró que más del 80% de los mexicanos reprueban las condiciones en las que se encuentran las calles en sus ciudades. Se responsabiliza a gobiernos estatales y municipales. El diagnóstico estuvo a cargo de De la Riva Group de Gabriela de la Riva.