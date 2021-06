“Señor Agente del Ministerio, se dice que soy motivo de discordia y que solo me gusta la rebelión, y no es así. Amo la democracia. En mi destierro en los Estados Unidos estudié el socialismo y reconocí que ese sentimiento fraternal se extiende por todo el mundo y que a él se deben las conmociones populares actuales. Ahora yo solo quiero que los constitucionalistas se consoliden, que abran los brazos a todos sus hermanos, que se instruyan y que formen un gobierno ejemplar. Para ello hay que establecer la concordia y a la concordia no se llega cegándose en los crímenes políticos. Les pregunto a ustedes, mis antiguos compañeros de armas: ¿Qué hemos hecho para desencadenar esta violencia? Sabemos todos que fui dado de baja en el Ejército y que la Ley militar exige que, además, debe ser sorprendido in fraganti para poder condenarlo. Sabemos también que volví al territorio mexicano como miembro de la Liga Liberal Mexicana, para buscar la unión de los partidos en pugna. El asesinato de Emiliano Zapata por el Gobierno prueba que esta unión es más que necesaria.

El señor Carranza me considera como su enemigo personal desde la batalla de Torreón y si nunca estuve entre sus tropas fue por temor de ser capturado”. Cincuenta años contaba cuando Felipe Ángeles fue fusilado por órdenes de Carranza. Había nacido el 13 de junio de 1869 en el estado de Hidalgo.

