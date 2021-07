El 15 de julio de 1904 murió a los cuarenta y cuatro años el dramaturgo ruso Antón Chejov, víctima de la tuberculosis. Nativo de la población de Taganrog, a orillas del mar de Azov, la muerte lo sorprendió en Badenweiler.

Jamás tuvo buenos recuerdos de su padre, un tendero pobre que se ensañó con sus seis hijos. El propio escritor recuerda su hogar en términos amargos: “El despotismo y las mentiras desfiguraron nuestra niñez a tal grado que me repugna y horroriza pensar en ella… Cuando niño fui tratado con tan poca benevolencia que esta me parece algo extraordinario… Me gustaría ser bondadoso con la gente, pero no sé cómo”.

Sus hermanos mayores fueron irresponsables a grado tal de no contribuir con el gasto familiar, ya que los recursos económicos que obtenían se los gastaban en vino y juegos de azar, viéndose obligado Antón a trabajar desde edad temprana. Si la suerte le era adversa con su familia, en cambio con las mujeres tenía un pegue extraordinario debido a su hermosura, como él mismo dice “iniciándose en los secretos del amor a la edad de trece años”.

Dieciséis años contaba Antón cuando su familia emigra a Moscú para escapar de los acreedores. Las calles del pueblo de Tangarov lo vieron caminar solo, casi sin rumbo desconocido. No quiso seguir a sus padres. Le interesaban más los estudios que estaba realizando. Después, la inmortalidad.

