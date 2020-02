Jeremías Bentham, uno de los pensadores más importantes en la transición del siglo XVIII al XIX, nació en Londres, Inglaterra, en 1748. Hijo de un famoso abogado, estudió en el Colegio de la Reina, en Oxford, en donde se doctoró en jurisprudencia y aprendió el griego, el latín y el francés. Interesado por la investigación política y social, más que por su carrera, en 1776 publicó su primera obra, A fragment on government, en la que combatía las ideas jurídicas de uno de sus profesores, el ilustre maestro Blackstone.

Después de realizar un extenso viaje por el continente europeo, sus experiencias las trasladó a la obra Defense of usure, uno de los libros más importantes de su tiempo, estudiado y analizado por los más importantes pensadores de la economía. En el texto, Bentham “señalaba el daño que provenía de la legislación sobre la usura, que forzaba al individuo a vender en condiciones desventajosas, conduce a la evasión y, por consiguiente, alimenta el desprecio a la ley”, violando la máxima de que el hombre es el mejor juez de sus propios intereses. H. J. Laski, en The rise of european liberalism, publicado en 1936, dice que Bentham “admite que es deseable la libertad general del comercio. Le preocupa demostrar que sus principios debieran extenderse también al comercio del dinero”. Bentham es uno de los investigadores más estudiados.