El 11 de octubre de 1879, la Junta Directiva de Estudios del Estado de Sinaloa, a través de su vicepresidente Ángel Urrea, y su secretario, ingeniero Luis G. Orozco, informa al secretario del gobernador, los acuerdos tomados en la sesión del día 7: “1ro. Todos los alumnos del Colegio Rosales tienen la estricta obligación de presentarse el 15 de enero de cada año, tiempo en que terminan las vacaciones, y el que no lo hiciere, dentro de los quince días siguientes, incurrirá en un castigo que le impondrá el rector del Colegio. 2do. Si pasados estos quince días no se presentare el alumno, y el rector no hubiere recibido del padre, tutor o encargado del joven, prueba justificada de no haberse presentado por haber ocurrido algún motivo de fuerza mayor, se declarará vacante la beca cuando el alumno fuere de dotación, y si fuere pensionista o externo, no se le admitirá en ese año.

Lo que por acuerdo de la misma Junta digo a vd. para que si fuere de la aprobación del Ejecutivo del Estado, se sirva suplicarle tenga a bien darlo como reglamento de la Ley de Internado en el Colegio Rosales”. El acuerdo fue publicado en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. El rector del Colegio Rosales era el ingeniero Luis G. Orozco, uno de los mejores rectores que haya tenido la hoy Universidad Autónoma de Sinaloa, en su historia.