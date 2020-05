El 9 de febrero de 1812, José María Morelos llegó a Cuautla, en viaje a la ciudad de Puebla, a la que pretendía atacar. Sin embargo, no continuó adelante porque a poco se enteró que los realistas marchaban en su busca, y resolvió esperarlas en aquel punto. El 17 de febrero, José María Calleja acampó a dos leguas de Cuautla. Los tres mil insurgentes que defendían Cuautla eran hombres con poca disciplina, sin municiones suficientes. Los realistas contaban con fuerzas numerosas, provistas de suficientes elementos para tomar la plaza por asalto.

El 19 de febrero de 1812 los realistas fueron rechazados en tres ocasiones. Sitiados por todas partes, los insurgentes empezaron a sufrir los rigores correspondientes. Sin embargo, en un principio se las ingeniaron para no perecer por falta de agua y alimentos. Pero conforme pasaron las semanas, la situación se hizo insostenible. Había muertos por todos lados, porque no había espacio ni para enterrarlos. No había medicinas, los hospitales estaban llenos de enfermos y los alimentos escaseaban a tal grado que muchos comían ratas. Obligado por las circunstancias, la noche del 3 de mayo José María Morelos rompió las líneas enemigas y abandonó la plaza, dejando la artillería. La mayoría de las fuerzas insurgentes, al salir se dispersaron en medio de la noche y no pararon hasta llegar a lugar seguro.