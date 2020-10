El 9 de octubre de 1967, cayó acribillado por las balas del Imperialismo yanqui, el comandante Ernesto Guevara de la Serna. Régis Debray pronunció durante su defensa al ser enjuiciado por las autoridades bolivianas por su relación con el Che: “¿Pero quién quiere pedir clemencia aquí? ¿Quién se atrevió a hablar de vencedores? ¿Quién se da por vencido? ¿Vencido el Che porque murió? Hace años que el Che exponía su vida y escapaba milagrosamente de la muerte; hace años que él tomó la decisión de combatir en primera línea, ahí donde lo necesitaban, aquí y en otras partes; hace años que el Che había aceptado morir en cualquier instante.

Solía decir él que su sacrificio no significaría nada, no sería más que un accidente en el curso de la revolución mundial, y que dependía después de cada uno de nosotros hacer de su sangre simiente. Hay hombres todavía más peligrosos muertos que vivos, aun si aquellos que les tienen miedo cortan las manos de su cadáver, incineran el cuerpo, esconden las cenizas.

Para nosotros el Che empieza ahora a vivir y la revolución continúa. “No, no invocaré nunca el perdón a los vencidos. No me dirigiré nunca a ustedes como a los vencedores. Al contrario, les diré que si bien siento ser inocente de todos los cargos contra mí formulados, soy culpable frente a ustedes por creer en la victoria final […] de Che”.