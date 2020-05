Ricardo Palma, uno de los mayores escritores de Latinoamérica, nació el 7 de febrero de 1833. Domenec Guansé, recoge la infancia del peruano: “La noche y el miedo han cerrado puertas y ventanas en Lima. Resuena en las calles solitarias un rítmico y frenético galope de caballos. Asoma en un balcón la cabeza de un niño. Percibe un destello de espuelas y de espadas. Grita: ¡Viva Santa Cruz! El grito se pierde sin eco en la ciudad más que dormida, amedrentada. Caballos y caballeros se pierden, como fantasmas, al doblar una esquina.

El niño se queda todavía unos momentos en el balcón soñando despierto. No sabe por qué ha prorrumpido en aquel grito. Ignora quiénes son los jinetes fugitivos. Lo cierto es que se trata precisamente del gran mariscal Santa Cruz con su escolta, cuyo ejército acaba de ser derrotado. ¿Y el niño?... El niño, único testigo de esta fuga histórica, es, o mejor dicho será, don Ricardo Palma. “Palma nace en 1833. Las circunstancias de su nacimiento se olvidan como un recuerdo triste. En la encantadora biografía que le dedicó Angélica Palma, la discreción filial omite detalles. El nombre de Petronila Romero, que figura en la partida de nacimiento, ¿es el de la madre auténtica o el de la abuela?... No importa. Ricardo Palma no conoció a su madre. El padre es un oscuro comerciante”.