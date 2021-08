A la una y media de la mañana del 5 de agosto de 1901 nace, en la ciudad de Culiacán, Alejandro Hernández Tyler, a quien Enrique Félix Castro llamó en 1934 el Poeta Consentido de Sinaloa. Fueron sus padres Alejandro Hernández y Virginia Tyler. Estudió la educación secundaria en la Universidad de Occidente. A los 19 años de edad publica su primera poesía, la Música de las esferas. En 1928 su poema La Torre de Babel es premiado con una medalla de oro y un trofeo. A los 33 años publica su primer libro de poemas, Humaya, con umbral de Enrique Félix Castro. En 1941 editó Lecturas sinaloenses, una compilación de los mejores autores de Sinaloa, dedicada a los niños.

En 1954 publica su segundo libro de poemas, Tamazula, con presentación del poeta Jesús Reyes Ruiz. Durante muchos años tuve entre mis libros favoritos un ejemplar de Lecturas Sinaloenses, autografiado por el propio autor, a quien conocí a principios de los años setenta, durante una entrevista que le hice en los estudios de Radio Universidad. A estas alturas, por más que lo que buscado, no lo encuentro. Tal vez ande por ahí, “perdido” en algún rincón de la casa. Lo mismo me sucedió con tres tomos de copias de decretos sobre el Estado de Occidente, que me obsequió un buen día don Antonio Nakayama, enorme historiador. Hernández Tyler murió en 1883, a los 82 años de edad.

