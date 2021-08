El 25 de agosto de 1900, muere en Weimar, Turingia, el filósofo alemán Federico Nietzche. Murió dos meses antes de cumplir los 56 años. La idea del superhombre es una de las obras de Nietzche más analizadas por los estudiosos a lo largo de la historia.

Leamos el análisis que sobre el concepto nos presenta Emile Brehier: “El superhombre que predecía Zaratustra no es la consumación del modelo humano; Nietzsche veía al último hombre un poco al estilo de Cournot, como el hombre que lo ha organizado todo para eludir riesgos y que se encuentra definitivamente satisfecho con su vulgar felicidad; pero ‘el hombre es algo que debe ser superado, es un puente, no un fin’; la característica del superhombre es el amor al riesgo y a los peligros; la voluntad de poder es el auténtico nombre de la voluntad de vivir; porque la vida sólo aumenta cuando somete el medio que la rodea. Se trata, ante todo, del mito del eterno retorno, de la vuelta indefinida del mismo ciclo de acontecimientos, cuya idea había anticipado Schopenhauer, como objeto de un terror que debía justificar el pesimismo, el disgusto frente a una vida que se teme volver a vivir igual; Zaratustra siente al principio ese disgusto y, después, no sólo acepta el mito, sino que lo hace suyo: el eterno retorno es la liberación del sometimiento a los fines, la afirmación infinita y feliz de una existencia”.