El primer domingo de julio de 1871 se realizan en Sinaloa elecciones para gobernador. Entre los contendientes estuvieron Eustaquio Buelna y Manuel Márquez de León. Buelna ganó al bajacaliforniano. Presagiando desórdenes en la entidad, como consecuencia del proceso electoral, el 21 de julio el gobernador Domingo Rubí publica una proclama: “Siempre he sido esclavo de la ley y enemigo acérrimo de los revolucionarios, y no he de permitir que se turbe impunemente la tranquilidad pública, y menos con pretextos electorales, manchándose con la revuelta, los últimos días de mi administración.

Mis esfuerzos todos y mi mayor gloria serán entregar el mando a mi sucesor en medio de la paz más completa, en presencia de todo el mundo que admirará que, por primera vez, se trasmita el poder con la regularidad constitucional. “Seré inflexible con los que promuevan el desorden, y les aplicaré el rigor de la ley, cualquiera que sea su posición en la sociedad para cuyo efecto se mandan recordad las leyes penales que están en vigor.

Seré inexorable con los que apellidando democracia, quieran burlar el voto del pueblo, y por satisfacer ambiciones bastardas y venganzas ruines, no duden envolver al pueblo en el mar de desgracias que traen las asonadas y guerras civiles”. Sin hacer caso al aviso, en septiembre el abarrotero de Culiacán, Francisco Cañedo, intenta rebelarse.

