Al enterarse Benito Juárez de la situación política que imperaba en Sinaloa, el 29 de octubre de 1864 envió desde la ciudad de Chihuahua un extrañamiento al general Ramón Corona: “El suceso desgraciado que ha tenido lugar en ese estado, destituyéndose al señor García Morales del mando político y militar que el Gobierno Supremo le había encomendado y que nadie más que él podía retirarle legalmente nombrando a otra persona que lo reemplazase, es una nueva herida que se ha dado al decoro y dignidad del Gobierno nacional, usurpándole a mano armada una de sus principales facultades.

Es también un arma poderosa al invasor extranjero para apoyar su intervención en una sociedad donde no se respeta la autoridad del Gobierno legítimo, sino que cada cual quita y pone gobernantes a su arbitrio.

No podía presentarse al enemigo un motivo más plausible para justificar la guerra inicua que no hace. “Al general Sánchez Ochoa he nombrado gobernador y comandante militar de ese estado por la ausencia del general García Morales y conviene que dicho señor sea obedecido y respetado y que usted y los demás jefes lo ayuden haciendo que se obedezcan sus disposiciones”.

Poco después llega al norte de Sinaloa el general José María Patoni para resolver el conflicto. Antonio Rosales entrega el Gobierno, pero poco después se lo regresan. En realidad, Juárez nunca simpatizó con Rosales.