El 22 de julio de 1896, Manuel Bonilla y José H. Moreno solicitaron al Ayuntamiento de Culiacán les aprobara el establecimiento de un ferrocarril urbano para carga y pasajeros, con una concesión por veinticinco años, y una subvención de cien pesos mensuales. Al transcurrir el tiempo sin haber una respuesta, los peticionarios se dirigen de nuevo al Ayuntamiento el 24 de marzo de 1900.

En esta ocasión, la ventaja estaba de su parte, ya que Bonilla era regidor. Fue hasta el 6 de agosto cuando los regidores abordan la solicitud, y acuerdan que lo peticionarios usen libremente las calles de Culiacán, por un término de veinticinco años, siempre y cuando no se interrumpa o se impida el libre tránsito de animales, gente de a pie o vehículos.

Si en un plazo no mayor de dos años, Bonilla y Moreno no establecieran el ferrocarril urbano, por ese solo hecho la concesión caducaría. El 24 de diciembre de 1901, Bonilla y Moreno informan que por decreto municipal No. 16 de 6 de agosto de 1896 tienen derecho a ocupar las calles de la ciudad con la construcción de un ferrocarril urbano, y que, sin embargo, renuncian a ese derecho, para dar oportunidad de que una compañía, diferente de la de ellos, invierta desde luego en el establecimiento de dicha mejora. Abandonado el proyecto, poco después aparecen nuevos interesados.