El 21 de abril de 1817 arribó al puerto de Soto La Marina, Francisco Javier Mina. Cuatro días después -25 de abril-, publica una proclama dirigida a los españoles y mexicanos, en la que explica su determinación de ayudar a la independencia de México, en contra de los intereses de su propia patria: España. “Yo me hallaba estudiando en la Universidad de Zaragoza cuando los desórdenes de la corte de España y la ambición de Napoleón redujeron a los españoles. Colocados entre la ignominia y la muerte, esta triste alternativa indicó su deber a todos aquellos en quienes la tiranía de los reinados pasados no había podido relajar completamente el amor a la patria.

Acompañé como voluntario a los ejércitos de la derecha y del centro, y dispersos desgraciadamente corrí al lugar de mi nacimiento. Me reuní a doce hombres que me escogieron como caudillo, y en breve llegué a organizar en Navarra cuerpos respetables de voluntarios de que la Junta Central me nombró jefe. Sin embargo, al no ocurrir lo que pensaba emigra hacia otros países de Europa. En Inglaterra conoce a Fray Servando Teresa de Mier, quien lo convence para que ayude a la causa insurgente. En realidad, fue fácil convencerlo, ya que Mina pensaba que combatiendo por la libertad de la Nueva España, dañaba a Fernando VII. Siete meses bastaron para inmortalizar su nombre en las páginas de nuestra historia.