El 12 de enero de 1936, el gobernador Gabriel Leyva Velázquez nombra director del Colegio Rosales al ingeniero topógrafo Ramón Ponce de León. En este periodo se reforman los planes de estudio de la Escuela Normal, el bachillerato de Medicina, secundaria y Derecho; se intenta crear una escuela primaria anexa para la Escuela Normal, sin embargo el proyecto no prospera porque la profesora Emilia Obeso López no aceptó dejar la dirección de la escuela primaria que tenía a su cargo, para dedicarse de tiempo completo a la institución; retorna la Escuela Secundaria, que había salido del Colegio en 1935; Gabriel Leyva Velázquez intentó separar a la Escuela Normal del Colegio, sin embargo el decreto no se aplicó por falta de recursos; se modifica el reglamento para contener a los alumnos revoltosos; y el Congreso del Estado crea 51 becas para estudiantes que cursen exclusivamente la carrera de profesor normalista en el Colegio Civil Rosales.

El 3 de diciembre de 1936 el ingeniero Ponce de León dejó el Colegio por un hecho insólito. Según la Ley Orgánica la edad que se requería para ser director de la institución era 30 años cumplidos y 60 como máximo. Al cumplir 60 años de edad, sin que nadie lo presionara se sienta en su escritorio y redacta su renuncia, sin que nadie lograra convencerlo de lo contrario. Sin duda, honrado en extremo.