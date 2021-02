El 9 de febrero de 1976, aquel hombre, alto, flaco, pelo engominado hacia atrás, elegante, siempre vestido de negro, hizo maletas. Abandonaba su país, Uruguay, obligado por las circunstancias.

Lo que más amaba en la vida, sus canciones, en las que había dejado un trozo de su alma, habían sido prohibidas por la dictadura. Cantos de amor a la humanidad… en los que arropaba incluso a los pájaros y a las mariposas. Su canto sufrió la misma suerte en Argentina y Chile.

Dejaba su país en busca de nuevos derroteros, pero en sus manos y en su garganta llevaba sus armas. Nada es más temible que una guitarra y una voz. Levantan a todo un pueblo, en cualquier lugar del planeta. Era un izquierdista a morir, de los buenos izquierdistas, de los que luchaban a brazo partido por un mejor país para la clase desposeída.

De los que no se venden. Un día no sé de qué año y de qué mes (¿acaso sería 1980?), su guitarra y su voz se dejaron escuchar en Culiacán. El público se levantó de sus asientos y aplaudió con entusiasmo pocas veces visto. Fueron horas maravillosas, inolvidables, que aún conserva la memoria. Su canto campesino aún resuena en el escenario del Pablo de Villavicencio. “El canto me sale, como aprendido, desde el nacer peleando contra el olvido”, escribió alguna vez. El 17 de enero de 1989, a los 52 años, la muerte sorprende a Alfredo Zitarrosa.