La Perla Tapatía

Durante su historia, la ciudad de Guadalajara ha ocupado varios sitios. Fundada originalmente por Juan de Oñate en 1531, hacia 1532 ya llevaba el nombre de Guadalajara, en honor de su homónina española. Debido a la belicosidad de los indígenas de la región la ciudad se trasladó a Tonalá, antiguo pueblo indígena. Por razones similares, en 1535 se cambió a Tlacotán, sobre la margen derecha del río Santiago. Como seguían siendo atacados por los naturales, el 14 de febrero de 1542 se cambió al valle de Atemajac, lugar donde hoy se encuentra.

Ese día se establecieron sesenta familias, que no veían ante sí un buen futuro, dado que el lugar no presentaba excelentes condiciones. La calidad de la tierra era mala, no había agua, lo plano del terreno era propicio para ser atacada y no había buenas comunicaciones hacia la Ciudad de México. Las principales actividades que realizaron sus primeros habitantes fueron la minería en pequeña escala, la agricultura y la ganadería.

Qué podemos decir de Guadalajara, que usted no conozca. Prácticamente nada. Por ser paso, para nosotros, hacia la capital mexicana, casi todos los de nuestra región la conocemos. Algunos la conocemos mejor que a las ciudades y pueblos de nuestra entidad. En la época de la independencia de México tenía 40 mil habitantes; hoy es la segunda ciudad de la República, con casi dos millones de habitantes.