Corría la medianía de 1972, llegaba desde Guasave a la Universidad Autónoma de Sinaloa para estudiar la carrera de Economía. Atrás habían quedado mis años de locución en la XEGS de Roque Chávez Castro, a la que había llegado desde que era estudiante de la secundaria Insurgentes.

Me habían inspirado para continuar estudiando algunos amigos universitarios, entre ellos el inolvidable Liberato Terán Olguín. En aquel año era director del Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Jorge Medina Viedas. Sin trabajo, para mantener mis gastos llegué a la puerta de su departamento. En ese momento iba saliendo Medina en compañía de Miguel Tamayo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Licenciado Medina –le dije, con timidez- me envía Víctor Hugo Palazuelos para ver la posibilidad de un trabajo. Soltando una carcajada dijo, dirigiéndose a Miguel, que te parece, lo envía el loco de Víctor Hugo. ¿Le damos trabajo? Miguel, con una mirada alegre y una sonrisa le contesto: Le damos, si quieres. Y desde entonces me incorporé a la institución que adoro con toda mi alma, que me ha dado enormes satisfacciones. La última vez que vi a Jorge fue durante el velorio de Liberato Terán Olguín.

Nos expresamos nuestra amistad de tantos años, en un momento tan doloroso como la pérdida de un gran amigo. Jorge Medina Viedas nació un día como hoy, en 1945, y partió el 29 de noviembre de 2018, a los 73 años.