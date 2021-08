Tal vez en Mocorito y Guamúchil aún recuerden la figura de un hombre que fue muy popular, no por haber sido político o empresario, sino por haberse dedicado a una actividad que es fundamental en nuestros días. Su nombre tal vez no les diga nada, pero sí el apodo que lo acompañó durante toda su vida: Momo. Nativo del pueblo de Mocorito, donde vio la luz primera el 1 de agosto de 1884, creció en medio de la miseria, porque sus padres no le garantizaban ni siquiera las más elementales necesidades. En 1917 los ojos de Momo se agrandaron por la sorpresa al ver llegar al pueblo un extraño artefacto.

La noticia corrió como reguero de pólvora por pueblos y rancherías. Mocorito se vio inundado de personas venidas de distintos puntos de la región, para cerciorarse con sus propios ojos sobre la nueva. Se trataba de un automóvil adquirido por Nabor Sánchez, persona acaudalada de la región del Évora. Desde ese momento, Momo se prometió a sí mismo tener uno de esos vehículos.

Al año siguiente llegó a Mocorito otro automóvil, que fue traspasado por su propietario original a Rafael Domínguez, radicado en El Valle. Momo se las ingenió para aprender a manejar y se convirtió en chofer de Domínguez. Años más tarde adquiere un Ford Modelo T 1926, en cuatrocientos pesos. Por fin su sueño se había cumplido. Momo destinó su vehículo a cubrir la ruta Mocorito-Guamúchil.

