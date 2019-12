El 11 de diciembre de 1900, el regidor Hernández León informa a los regidores: “En la última corrida de toros, verificada el 9 del presente, presidida por mí, como regidor de este Ayuntamiento, el C. prefecto del distrito contravino la orden dictada por la presidencia en los momentos que se ejecutaba la última suerte: la muerte del toro. El jefe político mandó que un agente de policía saltara al coso y retirara por la fuerza al capitán de la cuadrilla, quien por orden del juez de diversiones cumplía con lo ordenado.

Esta conducta del C. prefecto sin consultar siquiera a la autoridad competente en ese lugar, causó el desagrado del público sensato y me obligó a abandonar la plaza, dejando la presidencia en manos de la autoridad política. Con este motivo, y a fin de prevenir que en lo sucesivo no se repita un caso análogo al que hago referencia, creo conveniente se llame la atención del señor prefecto sobre este particular, y al efecto pido se apruebe, con dispensa de trámites, la siguiente proposición: Única. Suplíquese al señor prefecto del distrito se abstenga de intervenir en el orden de los espectáculos o diversiones públicas presididas por el regidor respectivo del Ayuntamiento, y antes bien se sirva prestar a este todo el apoyo de su autoridad, a fin de cumplimentar sus órdenes” (AHMC). Poco después el prefecto protesta por la misiva.