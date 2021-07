Nada se espera

¿Cuál era la verdadera orientación política del Club Democrático Sinaloense, que en 1909 propuso a José Ferrel como candidato a la gubernatura del estado a la muerte de Francisco Cañedo? En principio nada tenía que ver con el Centro Antirreeleccionista de México, de Francisco I. Madero. Ciertamente Heriberto Frías desde febrero de 1909 había establecido correspondencia con Madero, motivada porque este en su libro La sucesión presidencial de 1910 había mencionado el episodio de Tomóchic. Sin embargo, Madero desde un principio fijó su atención en el proceso sinaloense con el fin de tomar el pulso al termómetro político nacional. Incluso, el nativo estaba convencido, con cierta satisfacción, de que la maquinaria porfirista se impondría en Sinaloa, lo que deseaba sucediera para aprovechar políticamente la situación.

Así se lo hizo saber a Frías el 27 de julio: “Si Redo resulta electo, como es casi seguro, la Nación comprenderá que no debe esperar nada del Gral. Díaz y que se burla de sus promesas más solemnes, que no vacila en burlarse de pueblos enteros.

Yo no he querido hablar del Gral. Díaz en ese tono en el periódico porque estoy esperando el desenlace de la campaña de Uds., para poderlo hacer con mayor acopio de datos y para causar mayor agitación en la república”. Y tenía razón don Francisco I. Madero. A José Ferrel no se le reconoció su evidente triunfo.

