Normalista

Inspirado en el modelo de la Escuela Normal de Jalapa, el director de la Escuela Normal de Sinaloa, Diego Molina Rodríguez, organizó por departamentos a la Normal. El 9 de enero de 1969, el profesor Jesús Ángel Heiras Leyva fue nombrado por Antonio Zazueta Armenta, director de Educación, jefe del Departamento de Investigación Psicopedagógica, en sustitución de Gerónimo Martínez García.

El 27 de agosto de 1970, Heiras solicitó al secretario de educación impartir las materias psicología general y psicología del aprendizaje. Al no obtener respuesta su petición, el 15 de noviembre renuncia a la jefatura del departamento, “en virtud de que considero no compensatorio el sueldo que percibo con el trabajo y actividades que realizo inherentes al funcionamiento normal y técnico que requiere una dependencia de este tipo”.

Argumenta que además renuncia porque “en el presente ciclo escolar no se me ha dado preferencia en la impartición de materias de tipo psicológico relativas al plan de estudios vigente, siendo que mi preparación de Normal Primaria y Normal Superior me acreditan como tal, y que otros maestros sin ella, las imparten viniendo a ocasionar en mayor y o menor grado un retroceso en el avance científico y técnico señalados en las programaciones y metodología dinámicas que la Educación Normal requiere”.