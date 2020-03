El jueves 10 de marzo de 1904 El Monitor Sinaloense publica una nota que titula Otra plaga social. “Hace algunos años que la Prefectura del Distrito mandó publicar en hoja suelta las disposiciones del Código Penal vigente en el Estado, que castigan la vagancia y mendicidad, haciendo saber además que se castigaría con toda energía a los infractores de aquellas disposiciones.

El acuerdo de la autoridad política fue recibido con general aplaudo por parte de la sociedad, como lo sería ahora cualquiera disposición que en ese sentido se dictara, pues de algún tiempo a esta parte, es tal el número de vagos y mendigos que hay en nuestra capital, que constituye una verdadera plaga, una calamidad, un positivo peligro para la gente honrada que vive consagrada al trabajo.

El vago, el hombre que no se dedica a buscar la subsistencia por medio del trabajo, sino que se vive constantemente en las cantinas y garitos, es un ser pernicioso en toda sociedad culta. La ociosidad es la fuente inagotable de todos los vicios, porque cuando el espíritu no halla en acción, cuando la inteligencia no está en constante y útil actividad; las pasiones se desbordan, los malos hábitos toman incremento y surgen entonces los delitos de todo género, porque el hombre tiene que subsistir por medio del vicio y hasta del crimen, lo que rehúsa, lo que no quiere obtener por medio del trabajo”.