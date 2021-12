Pobre don Tomás

audima

En los primeros días de octubre de 1873 el gobernador Eustaquio Buelna suspende por tres meses al tesorero del Estado, don Tomás Gómez, “por sus procedimientos irregulares y por su desobediencia a las disposiciones superiores”. El tesorero responde con una grave acusación en contra del gobernador. Veamos la versión del propio Buelna: “Las causas de la situación eran muy originales.

Pretendía tener derecho a hacer los pagos con total independencia del gobernador, al que quería reducir a jefe honorario de la hacienda del Estado, y se quejaba de que esto no se le permitía, y de que no se hubiesen librado órdenes para que (vista su obstinación) no se remitiesen fondos a la tesorería sin consentimiento del Gobierno.

La edad avanzada de este señor tesorero y su ignorancia en materia fiscal, añadido todo al orgullo de haber desempeñado dicho empleo por varias ocasiones, en años muy pasados en que casi se puede decir que no había hacienda ni regular contabilidad, le hacía encapricharse en errores trascendentales, como los que acabamos de ver. Su predisposición vino de que el Gobierno le pedía un corte de caja de primera operación, diario, para saber la cantidad de que podía disponer al día siguiente, pretensión que contrariaba su pretendida independencia en hacer los pagos”. Sin embargo, el 29 de diciembre Buelna es absuelto de los cargos por el gran jurado.