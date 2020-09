¿Quiénes son?

La tarde del 16 de septiembre de 1863, Ignacio Ramírez, “el Nigromante”, expresó en la Plaza Pública de Mazatlán, con motivo del aniversario de la Independencia de México, sobre los invasores franceses. “¿Sabéis quiénes vienen a conquistarnos, y qué clase de beneficios nos prometen? Existen en la culta Francia ocho millones de proletarios; dos de ellos no saben quién los lanzó a la vida; cinco millones tienen la miseria por herencia; el resto se ha formado en las prisiones: el Emperador Cristianísimo por la gracia de su mujer, no ha podido cumplir a esa turba de gitanos las promesas del Evangelio, no aliviará tantas penas declarando los bienes comunes; el Emperador, que debe su origen a la revolución del 89 y que pretende representarla, no ha podido realizar, para esa turba de hambrientos, la promesas de la convención francesa ni los ensueños de Rousseau y de Robespierre, y sí las prescripciones de Marat; el Emperador, en fin, aborto clandestino del socialismo de nuestros días, no sabe cómo realizar las teorías de Proudhon, ni sus compromisos con los capitalistas le permitirán cumplir su palabra a las turbas crapulosas, que fueron sus cómplices el 2 de diciembre. El clero, los moderados, los capitalistas y el Emperador, ven como una calamidad a esos infelices proletarios; les temen como nosotros tememos a los indios bárbaros”.